Fiyatı 1463 TL'ye düştü! Her adımda rahatlık, her adımda tarz arayanlara özel Crocs'ta indirim

Crocs, günümüzün en popüler terlik ve sandalet markalarından biri. Bu markayı bu kadar popüler yapan ne peki? Tabii ki, ayak konforunu ön planda tutan özel tasarımları! Bir kez giyenin öve öve bitiremediği markanın terlikleri, sandaletleri, ayakkabıları yediden yetmişe herkesin favorisi. Siz de Crocs rahatlığıyla tanışmak isterseniz markanın en sevilen modellerinden birinin kısa süreliğine indirimde olduğunu duyuralım. Sizin için o modeli inceledik. Haydi gelin, keşfedelim.

Özgün tasarımıyla herkesin gözdesi: Crocs Off Court Clog Sandalet, Unisex Yetişkin

Crocs Off Court Clog Sandalet, Croslite™ ismi verilen özel bir köpük tabana sahiptir. Bu taban, ayakları destekler ve yastıklama sağlar. Sandaletin üst kısmı, dayanıklı ve hafif malzemeden yapılmıştır. Rahat bir kullanım sağlayan bu malzeme, ayağı sarar ve ayak parmaklarının hareket etmesine izin verir. Ayakları serin ve havalandırılmış tutar. Kaymaz yüzeyi sayesinde güvenli bir yürüyüş sağlar. Kötü hava koşullarına dayanıklıdır ve uzun süre kullanılabilir. Crocs Off Court Clog Sandalet spor aktiviteleri, açık hava etkinlikleri veya günlük kullanım için uygundur. Hem erkekler hem de kadınlar tarafından tercih edilebilir. Özel Jibbitz™ delikleri sayesinde charm veya süslemeler ekleyebilirsiniz. Ayaklarınızı rahat ettiren ve aynı zamanda stilinizi tamamlayan bir seçenektir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Normal Crocslardan hem daha havalı hem de daha rahat!"

"Giymesi çok rahat ve çok tarz."

Bu içerik 26 Eylül 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İndirim bittiyse üzülmeyin!

Günün fırsatları kapsamındaki diğer indirimli ürünleri görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.