HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Fiyatı 925 TL'ye düştü! Sonbaharın vazgeçilmezi olacak Levi's sweatshirtte 575 TL indirim

Fiyatı 925 TL'ye düştü! Sonbaharın vazgeçilmezi olacak Levi's sweatshirtte 575 TL indirim

27.09.2023 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz mevsiminin yerini yavaş yavaş sonbahara bıraktığı bu günlerde gardırobunuzu güncellemenin tam zamanı! Eğer şıklık ve rahatlığı bir arada istiyorsanız Levi's Relaxed Graphic Hoodie Sweatshirts tam size göre! Soğuklar kapıya dayanmadan yeni bir hoodie arayışına girdiyseniz yazımızın devamını okuyabilir; Levi's Relaxed Graphic Hoodie Sweatshirts'e 575 TL indirimle sahip olabilirsiniz. İşte detaylar!

Fiyatı 925 TL'ye düştü! Sonbaharın vazgeçilmezi olacak Levi's sweatshirtte 575 TL indirim

Sonbaharın gelmesiyle birlikte gardıroplarımızda yerini almaya başlayan rahat ve stil sahibi parçalardan biri de hiç şüphesiz sweatshirtler. Bu havalı ve şık parçalar hem sıcak tutma özellikleriyle hem de farklı tarzlara kolaylıkla uyarlanabilme özelliğiyle ön plana çıkıyor. Peki kalite arayışı içinde olanlar için en ideal seçenek hangisi? Piyasada her beğeniye ve zevke uygun birçok marka ve model olmasına karşın Levi's üstün kalitesi ile kullanıcılarından tam not alıyor. Sizin için kısa süreliğine 575 TL indirimle satışta olan Levi's Relaxed Graphic Hoodie Sweatshirts'ü inceledik. Gelin, keşfedelim.

Tarzınızı yükseltecek bir parça: Levi's Relaxed Graphic Hoodie Sweatshirts

Adsız tasarım - 2023-09-27T112410.636

Levi's Relaxed Graphic Hoodie Sweatshirts, tarzıyla sizi etkisi altına alan ve aynı zamanda rahatlığından ödün vermeyen eşsiz bir ürün. Yüksek kaliteli pamuklu kumaşı sayesinde tam bir konfor sağlar ve serin havalarda sizi sıcak tutar. Geniş kapüşonu ve rahat kesimi sayesinde hareket özgürlüğünüzü kısıtlamadan her durumda şık bir görünüm sunar. Göğüs bölgesinde yer alan çarpıcı grafik desenleri stilinizi vurgular. Levi's Relaxed Graphic Hoodie Sweatshirts tarz ve rahatlığın mükemmel birleşimini sunarak gardırobunuzda vazgeçilmez bir parça olmaya aday.

Ürünü İncele

Bu içerik 27 Eylül 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İndirim bittiyse üzülmeyin!

Günün fırsatları kapsamındaki diğer indirimli ürünleri görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

İlginizi Çekebilir

Kullanıcıların gözdesi, çok satanlar listesinde ilk sırada yer alan ürünleri sizin için seçtik

Kullanıcıların gözdesi, çok satanlar listesinde ilk sırada yer alan ürünleri sizin için seçtik

 Fiyatı düştü! Sennheiser HD 450BT SE Kulaklık kısa süreliğine indirimde

Fiyatı düştü! Sennheiser HD 450BT SE Kulaklık kısa süreliğine indirimde

Şık ve havalı! U.S. Polo Assn. çanta modellerinde kaçırılmayacak indirim

Şık ve havalı! U.S. Polo Assn. çanta modellerinde kaçırılmayacak indirim

 Her adımda rahatlık, her adımda tarz! "İyi ki aldım!" diyeceksiniz

Her adımda rahatlık, her adımda tarz! "İyi ki aldım!" diyeceksiniz

 Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez Columbia Woodburn 2'yi inceledik

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez Columbia Woodburn 2'yi inceledik


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sweatshirt hoodie levis sweatshirt erkek sweatshirt kadın

İş birliği İçerikleri

Kullanıcıların gözdesi, çok satanlar listesinde ilk sırada yer alan ürünleri sizin için seçtik

Kullanıcıların gözdesi, çok satanlar listesinde ilk sırada yer alan ürünleri sizin için seçtik

Sessiz lüks! Meghan Markle'ın old money stilini mercek altına aldık

Sessiz lüks! Meghan Markle'ın old money stilini mercek altına aldık

Her mutfakta olmalı! İşte en iyi wok tava modelleri

Her mutfakta olmalı! İşte en iyi wok tava modelleri

Yanınızdan ayırmayacaksınız! Hem sağlıklı hem pratik su mataraları

Yanınızdan ayırmayacaksınız! Hem sağlıklı hem pratik su mataraları

Cilt dostu bebek sabunlarını keşfetmeye ne dersiniz?

Cilt dostu bebek sabunlarını keşfetmeye ne dersiniz?

Her adımda rahatlık, her adımda tarz! "İyi ki aldım!" diyeceksiniz

Her adımda rahatlık, her adımda tarz! "İyi ki aldım!" diyeceksiniz

Tümünü Gör
Her adımda rahatlık, her adımda tarz! "İyi ki aldım!" diyeceksiniz

Her adımda rahatlık, her adımda tarz! "İyi ki aldım!" diyeceksiniz

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Sennheiser HD 450BT SE Kulaklık kısa süreliğine indirimde

Fiyatı düştü! Sennheiser HD 450BT SE Kulaklık kısa süreliğine indirimde

Şık ve havalı! U.S. Polo Assn. çanta modellerinde kaçırılmayacak indirim

Şık ve havalı! U.S. Polo Assn. çanta modellerinde kaçırılmayacak indirim

Camper, Levi's, Puma, Adidas ve dahası! Ünlü moda markalarındaki indirimleri keşfedin, tarzınızı yükseltin

Camper, Levi's, Puma, Adidas ve dahası! Ünlü moda markalarındaki indirimleri keşfedin, tarzınızı yükseltin

Düşük ısıda yüksek pişirme performansı! İşte en iyi porselen tencereler

Düşük ısıda yüksek pişirme performansı! İşte en iyi porselen tencereler

Tümünü Gör
Düşük ısıda yüksek pişirme performansı! İşte en iyi porselen tencereler

Düşük ısıda yüksek pişirme performansı! İşte en iyi porselen tencereler

Temiz ve zahmetsiz! Duvarı delmeden tablo, ayna asmanın yolları

Temiz ve zahmetsiz! Duvarı delmeden tablo, ayna asmanın yolları

Güzellikleri kadar kombinleri de konuşuluyor! O ünlülerin tatil kombinlerini mercek altına aldık

Güzellikleri kadar kombinleri de konuşuluyor! O ünlülerin tatil kombinlerini mercek altına aldık

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Merrell ayakkabı kısa süreliğine indirimde

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Merrell ayakkabı kısa süreliğine indirimde

Çok satanlarda ilk sırada! Jack&Jones şişme yelekteki indirimi kaçırmayın

Çok satanlarda ilk sırada! Jack&Jones şişme yelekteki indirimi kaçırmayın

Tümünü Gör

Benzer İndirim İçerikleri

Her adımda rahatlık, her adımda tarz! "İyi ki aldım!" diyeceksiniz

Her adımda rahatlık, her adımda tarz! "İyi ki aldım!" diyeceksiniz

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Şık ve havalı! U.S. Polo Assn. çanta modellerinde kaçırılmayacak indirim

Şık ve havalı! U.S. Polo Assn. çanta modellerinde kaçırılmayacak indirim

Camper, Levi's, Puma, Adidas ve dahası! Ünlü moda markalarındaki indirimleri keşfedin, tarzınızı yükseltin

Camper, Levi's, Puma, Adidas ve dahası! Ünlü moda markalarındaki indirimleri keşfedin, tarzınızı yükseltin

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Merrell ayakkabı kısa süreliğine indirimde

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Merrell ayakkabı kısa süreliğine indirimde

Çok satanlarda ilk sırada! Jack&Jones şişme yelekteki indirimi kaçırmayın

Çok satanlarda ilk sırada! Jack&Jones şişme yelekteki indirimi kaçırmayın

Tümünü Gör

Diğer Haberler

'Gramına 200 dolar veririz' Mantar toplarken buldu! Gözü gibi bakıyor... O bölgede çok var "İçindeki sıvıyı çıkardığımda..."

Mantar toplarken buldu! 'Gramına 200 dolar veririz' Gözü gibi bakıyor...

Kontrolden çıkan otomobil cami avlusuna daldı

Kontrolden çıkan otomobil cami avlusuna daldı

Yer: Bursa! Kadınlar sokak ortasında birbirine girdi, erkekler ise izledi

Kadınlar sokak ortasında birbirine girdi, erkekler ise izledi

Iğdır'daki skandala sosyal medyada çığ gibi tepki yağıyor: Affetmeyecekmiş! "Dövmek istemiyorum, sürün kardeşim"

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi! "Dövmek istemiyorum, sürün"

Yer: Kocaeli! Feribota binerken denize uçtu, imdadına vatandaşlar yetişti

Yer: Kocaeli! Feribota binerken denize uçtu, imdadına vatandaşlar yetişti

Tedavi olmaya birlikte gittiği arkadaşına silah doğrulttu! Yakınları da dahil oldu, hastaneyi savaş alanına çevirdiler

Boks ringi değil hastane! Arkadaşına silah doğrulttu, ortalık savaş alanına döndü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.