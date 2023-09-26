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Fiyatı düştü! Sennheiser HD 450BT SE Kulaklık kısa süreliğine indirimde

26.09.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müzik keyfinizi arşa çıkaracak Sennheiser HD 450BT SE Kulaklık şimdi 1950 TL indirim fırsatı ile karşınızda! Sennheiser'in mükemmel ses kalitesiyle donatılmış bu kulaklık aktif gürültü engelleme özelliğiyle sizi müziğin içine tam anlamıyla çekiyor. Siz de müzik dinleme keyfinizi yükseltmek istiyorsanız, bu kulaklığa mutlaka bir şans vermelisiniz!

Fiyatı düştü! Sennheiser HD 450BT SE Kulaklık kısa süreliğine indirimde

Müziğin büyülü dünyasında kaybolmak için en iyi yol, etkileyici bir ses deneyimi sunan kulaklıklardan geçiyor. Hem tasarımıyla hem de fonksiyonel özellikleriyle kullanıcılarını cezbeden kaliteli bir kulaklık, müzik keyfini tam anlamıyla yaşamanızı sağlıyor. Piyasada birçok kulaklık markası ve modeli bulunmasına karşın Sennheiser yıllardır kaliteli ses deneyimleri sunuyor ve müzikseverlerin beğenisini kazanıyor. Markanın HD 450BTKablosuz Kulaklık modeli de en çok sevilen ürünlerinden biri. Üstelik şimdi kısa süreliğine 1950 TL'lik kaçırılmayacak fırsatıyla sizleri bekliyor. Sizin için Sennheiser HD 450BT SE Kulaklık'ı inceledik. İşte detaylar!

Sennheiser HD 450BT SE Kablosuz Kulaklık

Adsız tasarım - 2023-09-26T104456.521

Sennheiser HD 450BT SEKablosuz Kulaklık, aktif gürültü engelleme özelliği sayesinde dış etkenleri azaltarak müziğin sınırlarını genişletirken Bluetooth 5.0 teknolojisiyle kablosuz bağlantıyı en sorunsuz şekilde sağlıyor. 30 saate kadar pil ömrüyle uzun süre kesintisiz müzik keyfi sunuyor, dokunmatik kontrolleri ve entegre mikrofonuyla müzik kontrolü ve çağrı işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirmenize olanak sağlıyor. Ergonomik tasarımı ve hafif yapısı ile uzun süreli kullanımlarda bile konforu garantilerken Sennheiser kalitesiyle müzikseverlere en mükemmel ses deneyimini yaşatıyor.

Kullanıcı yorumları

  • "Dış gürültüyü kesinlikle engelliyor. Oval olduğu için kulağı tam kapatıyor. Telefon görüşmelerinde de sıkıntı yaşamadım. Sorunsuz."

  • "Kulaklık harika, ses kalitesi gürültü engellemesi beni çok memnun etti 4 aydır kullanıyorum hiç bir sıkıntı yaşamadım, şarjı hala çok uzun gidiyor."
Ürünü İncele

Bu içerik 26 Eylül 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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