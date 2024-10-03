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Çağdaş Atan: “Biz bugün maçı kaybettik, oyunu kaybetmedik”

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.10.2024 09:30
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Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Rapid Wien maçının ardından yaptığı açıklamada, rakipten daha fazla topla oynadıkları, şut attıkları, top kazandıklarını söyleyerek, “Biz bugün maçı kaybettik, oyunu kaybetmedik” dedi.

Çağdaş Atan: “Biz bugün maçı kaybettik, oyunu kaybetmedik”

UEFA Konferans Ligi ilk haftasında Başakşehir sahasında karşılaştığı Avusturya temsilcisi Rapid Wien’e 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Oyuncuların gösterdikleri performanstan dolayı mutlu olduğunu belirten Atan, "Rakipten daha fazla top oynadığımız, şut attığımız, ikili mücadele kazandığımız bir maçı kazanamadık. 20 dakikadan sonra rakip de oyuna girmeye başladı. Gol sonrası sabırlı oynayarak, güzel bir gol attık. Devre arasında rakibi dalgalandırdıktan sonra hücum etmeyi hedefledik. 45 ile 60 dakika arasında kötü oynadık. Gol sonrası rakibe gol fırsatları verdik. Yaptığımız değişikler sonrasında tekrar zorlamaya devam ettik. Son dakikalarda 1 puanı kurtarabilirdik. Oyuncularımın verdiği mücadeleden dolayı memnunum. Maçın 90 dakika boyunca birer bir baskı yaptık ve rakipten daha fazla top kazanmamızı sağladı. Oyuncularıma gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“OYUNCULARIMI GÖSTERDİKLERİ PERFORMANSTAN DOLAYI TEBRİK EDERİM”

Bugün Konferans Ligi’nde ilk 8’e aday olan iki takımın mücadelesi olduğunu söyleyen Atan, “İki takımında toplu oyunda belli başlı planları var. Biz seviyemizin iyi bir yerde olduğun gördük. Oyunun bazı bölümlerinde gerekli akılı koyamadığımızı düşünüyorum. İlk golü attığımızdaki sabrı gösterseydi bizim için önemli olacaktı. Takımım 90 dakika boyunca bire bir bastı. Buda istatistiklere yansıdı. Daha fazla ikili mücadele kazandık. İkinci yarı gol yediğimiz bölümü ve sonrası 45-60 arasında iyi oynamadık. Geçen sene kış döneminden başlayan gelişimimiz devam ediyor. Mevcut kadromuzla ilk 24’e, öncelikli olarak ise ilk 8’e kalabileceğimizi düşünüyorum. Oyuncularımı gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ederim” şeklinde konuştu.

“BİZ BUGÜN MAÇI KAYBETTİK, OYUNU KAYBETMEDİK”

Rapid Wien ile Trabzonspor arasında oynanan maça göre kendilerinin oyunun içerisine girebildiklerini dile getiren Çağdaş Atan, “Bugün oyun gayet ortaydı. Trabzonspor iki maçta da oyuna hiç giremedi. Bizi üzen 2. gol oldu. Sonrasında 20 dakikalık periyotta bizi üzdü. Biz bugün maçı kaybettik, oyuna kaybetmedik. Bize göre daha fizik güçleri daha iyi. Bugün bizde oyun olarak geride durmadık. Çok daha fazla topla oynadık ve şut attık. Bugün sonucu kaybettik, oyunu kaybettiğimiz anlamına gelmiyor. Trabzonspor maçıyla arada oyun olarak çok büyük bir fark vardı” diye konuştu.

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