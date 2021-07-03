Çağdaş Atan: Bu sezon lig zor geçecek

Aytemiz Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına dün Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde yaptığı idmanla başladı. Hazırlıklar kapsamında bugün saat 20.00’de tesislerde yaptığı antrenmanla devam eden Alanyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 6 Temmuz’da Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) içerisinde bulunan tesislerde 1’inci etap kampa girecek. 19 Temmuz’a kadar burada kalacak takım daha sonra 22 Temmuz’da Bolu Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri’nde 2’nci etap kampını yapacak.

Alanyaspor günü çift idmanla tamamlarken, sabah iki grup halinde salonda kuvvet çalışması yaptı. Basına açık yapılan akşam antrenmanında ise dar alanda pas, oyun ve koşu çalışmaları gerçekleştirdi.

"İÇ TRANSFERDE ANLAŞMAK İSTEDİĞİMİZ BİR OYUNCU VAR"

Tesislerde yapılan idman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan teknik direktör Çağdaş Atan, yeni sezon hazırlıklarıyla ilgili, “Ülkelerindeki milli takımlara gidip geri dönen bazı oyuncularımız bugün izinli ama yavaş yavaş toplanmaya başladık. Bugün takıma Marafona ve Juanfran katıldı. Davidson ile Babacar da katılacak. Ayın 6’sında gideceğimiz Burdur kampına da Siopis katılacak. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Yeni transferler bekliyoruz ve iç transferde anlaşmak istediğimiz bir oyuncu daha var” dedi.

"BU SEZON HER TAKIM İÇİN ZOR GEÇECEK"

Alanyaspor için zorlu bir sezon olacağını ifade eden Atan, “Bu takımı 3-4 senedir taşıyan lokomotif oyunculardan sadece aramızda Efecan kalmış oldu. Büyük bir değişim yaşıyoruz. Zaten geçen sene de büyük bir değişim yaşamıştık. Bu sene de yine ciddi anlamda değişiklikler yaşıyoruz. Bu bizim için bir problem gözükse de bence transfer etmek istediğimiz oyuncular giden oyuncuların yerlerini dolduracak kalitedeler. Öncelikle Alanyaspor taraftarının gönlü ferah olsun. Biz yine belirli şablonu gelen oyuncularla beraber oturtup yine rekabetçi ve marka değerini yükselten bir Alanyaspor izletmek istiyoruz. Dediğimiz gibi bu sezon sert geçecek diye düşünüyorum. O yüzden her zamankinden daha fazla çalışıp, daha fazla konsantre olup, daha iyi oyunlar oynayıp ve daha zor maç kaybedip bu ligde tekrar iddialı bir takım olacağız. Tabii ki bunun sözünü verebiliriz. Bütün Alanyaspor taraftarının bu sene birlik beraberlik içinde çalışması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu sezon her takım için zor geçecek. Yine 4 takım düşüyor ve Avrupa’ya giden takım sayısı belli. Biz bir hedefin içinde olacağız ve amacımız sıralamada yukarıda olmak” diye konuştu.

"BİZİM BÜYÜK TAKIMLARA OYUNCU YETİŞTİRME MİSYONUMUZ YOK"

Fenerbahçe’ye giden Caulker ve Beşiktaş ile anlaştığı söylentileri olan Salih Uçan’ın gittiği takımlarda nasıl performans sergileyeceğiyle ilgili düşünceleri sorulan Atan, şöyle cevap verdi:

“Alanyaspor'un hem oyun olarak hem de kulüp olarak gelen oyuncuların değerine değer katan bir yapısı var. Biz de bu oyunumuzun pozitif anlamda karşılığını aldığımızı düşünüyoruz. Bize uygun mantaliteye sahip Abdullah hoca Bakasetas’a ciddi bir rakam verip Trabzonspor’a transfer etti. Tzavellas, bizim için önemli oyuncu ve takım liderlerinden biriydi. İyi mücadele ettiğini düşünüyorum. Tzavellas, bonservis bedeli getirerek tekrar gitti. Şimdi de Salih ile Caulker gitti. Biliyorsunuz ben devre arasındaki konuşmamda; ‘Biz büyük takımlara futbolcu yetiştiren kulüp olmamalıyız’ demiştim. Bizim öyle bir misyonumuz yok dedik ama maalesef onun önüne geçemedik. Onlar sözleşmelerini uzatmadılar ve birisi Fenerbahçe’ye gitti birisi de sanırım Beşiktaş’a gidiyor. İyi mücadele ettiler, onlara yeni kulüplerinde başarılar dilerim.”

"SON 10 HAFTA OYNADIĞIMIZ OYUNU ŞU ANDA BİRÇOK MİLLİ TAKIM OYNUYOR"

“Geçen sezon kapanan takımlarla ilgili yaşanan sıkıntının ardından bu yıl oyun tarzında değişiklik olacak mı” sorusu üzerine Atan, şu cevabı verdi:

“Biz geriye düşüp en çok puan kazanan 3 takımdan biriyiz. Biz gelişerek bu durumu devam ettirmeye çalıştık ama bütün sporseverler de anlayışla karşılayacaktır. Bazı şeylerde öndeki bitiricilikle, kaliteyle alakalı. Biz hücumda sorunlar yaşadık. Babacar gerçekten bizim için üst düzey ve ligin standartlarının üzerinde bir oyuncu ama bazı zamanlarda bizden uzakta kaldı. O aramızda yokken sıkıntılar yaşadık. Bunların bizi olumsuz etkilediğini düşünüyoruz. Tabii ki Bakasetas’ı da kaybettik. Baktığımızda aynı oyunu oynamayı başardığımızı düşünüyoruz. Bu sene hücumdaki kaliteyi biraz daha yükseltebilirsek bu sıkıntıları yaşayacağımızı düşünmüyorum. Biraz daha rakibi kendi sahasından çıkartacak planlar uygulamak istiyoruz. Son 10 haftada oynadığımız oyunu şuan Avrupa Şampiyonası’nda büyük takımların oynadığını görüyoruz. Bu bizim olayın ne kadar içinde olduğumuzu gösteriyor. Ben ve ekibim bu doğrultuda çalışmaya devam ediyoruz. Bu oynanan oyunları gördükten sonra oyuncular da kendileri gelip bize söylüyorlar. Şimdi oyunculara kampta göstermek için sunum hazırlıyoruz.”

"GELEN OYUNCULARIN HEPSİNDE BİZİM ONAYIMIZ VAR"

Transfer süreciyle ilgili de konuşan Atan, “Kulübümüzün scout ekibi var. Onlar bize bir portföy sunuyorlar biz de o oyuncular içinde izleyip hep beraber karar veriyoruz. Sonuçta yine karar noktası biziz. Gelen oyuncuların hepsinde bizim onayımız var” dedi.

Alanyaspor çalışmalarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

KAYNAK: DHA

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