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Çağdaş Atan'dan Josef Sural mesajı

29.04.2021 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve takım kaptanı Efecan Karaca trafik kazasında yaşamını yitiren Josef Sural'ı vefatının 2. yılında unutmadı.

Çağdaş Atan'dan Josef Sural mesajı

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın Josef Sural'ın ölüm yıl dönümü (29 Nisan 2019). Bu elim kazaya, acı kayba yakınen şahitlik etmiş biri ve Alanyaspor camiası olarak acımız, üzüntümüz ilk günkü kadar büyüktür. Çok iyi bir profesyonel, çok iyi bir insandı. Nurlar içinde uyuması en büyük dileğim" dedi.

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Takım kaptanı Efecan Karaca ise Sural’ın fotoğrafını paylaşarak 'Seni asla unutmayacağız' notunu yazdı. Atan ve Karaca’nın bu paylaşımına birçok turuncu yeşilli taraftarda destek vererek Sural'ı andı.

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Süper Lig'de 28 Nisan 2019'da oynanan Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından konuk ekip oyuncuları Caulker, Djalma Campos, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural'ın birlikte Alanya'ya dönmek için kiraladıkları VIP minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrilmiş, kazada ağır yaralanan Sural, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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