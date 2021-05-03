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Çağdaş Atan'dan Salih Uçan açıklaması

03.05.2021 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa'ya 3-0 yenilen Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan, iyi oynadıkları maçlarda gol yollarında sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Çağdaş Atan'dan Salih Uçan açıklaması

Çağdaş Atan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ilk yarıda çok iyi oynamalarına ve gol pozisyonlarına girmelerine rağmen soyunma odasına 2-0 geride gittiklerini aktardı.

İkinci yarıya da iyi başladıklarını ifade eden Atan, "Çok üstün oynadığımız maçlarda bitiricilikte sıkıntı yaşıyoruz. Önemli santrforumuz Babacar'ın sakat olması, biraz da hücumda fiziksel olarak oyuncuların çok yorulması, maalesef doğru tercih yapmamızı engelliyor. Kalite biraz önemli, topu oraya kadar iyi getiriyoruz. Maalesef gol atamadık ve maçı kaybettik. Bu haftayı bay geçeceğiz. Daha sonra Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı var. Sonuna kadar lig beşinciliğini kovalamak istiyoruz." diye konuştu.

Karşılaşmanın başında yaşadığı sakatlık nedeniyle hastaneye götürülen Salih Uçan'ın durumuyla ilgili Çağdaş Atan, "Elmacık kemiğinde kırık var gibi gözüküyor. İnşallah iyi haberler alabiliriz. Salih'e 'Geçmiş olsun' diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

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Çağdaş Atan Alanyaspor
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