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Çağdaş Atan'dan tepkilere Kafkalı yanıt

08.04.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, sosyal medyadan gelen tepkiler sonrasında açıklama yaptı. Atan, Franz Kafka'nın bir sözünden esinlenerek bu tepkilere karşılık verdi.

Çağdaş Atan'dan tepkilere Kafkalı yanıt

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan Alanyaspor, siyah beyazlılara kaçırdıkları pozisyonlar ve kaleci Marafona'nın yediği goller nedeniyle sosyal medyada büyük bir tepkiye maruz kaldı. Bu tepkiler sonrasında twitter sayfasını yorumlara kapatan Akdeniz ekibi, bugün de bu yorumlar ile ilgili bir açıklama yaparak tepkisini dile getirdi.

Son olarak takımın teknik direktörü Çağdaş Atan, twitter hesabından Franz Kafka'dan alıntı yaparak tepkilere yanıt verdi.

Genç teknik adam "Franz Kafka; Kirli bir camdan bakıp herkesi ve her şeyi kirli görüyorsunuz. Bir futbol adamı olarak değil bir insan olarak temennim kalplerimizin iyiliklerle dolu olması. Saygılarımla..." ifadeleriyle bu yorumlara tepki gösterdi.

çağdaş atan

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Anahtar Kelimeler:
Çağdaş Atan Alanyaspor
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hadi hadi her şey ortada
tabiki kalp temizliği elbet çok önemli hatta bu söze fransıza gerek yok alıntıyada gerek hocam maçın tekrarını izledinizmi siz bu takımı çalıştırmasanız ve fitbol sever olarak düşünceleriniz ne olurdu acaba.

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