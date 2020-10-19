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Çağdaş Atan: Her anlamda Galatasaray'ı yenmeyi hakettik

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 19.10.2020 22:46 | Son Güncelleme

Alanyaspor Tenkik Direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Çağdaş Atan: Her anlamda Galatasaray'ı yenmeyi hakettik

Alanyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray'ı 90+5'te attıkları golle 2-1 kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Aslında biz Galatasaray'ın 4-1-4-1 oynamasını bekliyorduk. Ona göre 3-4-1-2 adam adama her yerde önde presle başlamak istiyorduk. Galatasaray, 4-3-1-2'yi tercih etti. Biz de o yüzden 3-5-2 ile pres yaptık. Her zaman yüksek bir seviyede oynamak istiyoruz, Galatasaray karşısında da öyle oldu. "Galatasaray'a karşı 11'e 11 ancak bu kadar oynanırdı. İkinci yarıdan çok mutlu mutlu muyum? Değilim"

"Galatasaray'ı yenmeyi hak ettik mi? Oyun olarak, baskı olarak, mantelite olarak bence hak ettik. Yeni bir takım oluştu ve bu takımda da en yüksek verimi almaya çalışıyoruz. Benim oyuncuyken de teknik adamken de her zaman motivasyonum yüksektir"

"Sergen Yalçın hocayla 4 sezon çalışırken bile aklımda teknik direktörlük vardı, ekibim bile hazırdı. Ofansif oyunumuz, önde baskımız devam edecek! Tüm ofansif sistemleri deneyeceğiz"

"Ceyhun'u alacaktım ama 10 kişi kalan bir rakibe karşı defansif bir oyuncu almak kafama yatmadı, ofansif bir oyuncu sahaya sürdüm. Galatasaray karşısında oyunu tek taraflı oynamamız gerektiğini düşündüğüm için bugün 4 oyuncu değişikliğinde kaldık"

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