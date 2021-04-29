Çağdaş Atan: Özil kararı ilginç ama cesur karardı

Alanyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

DERSLİK BİR FUTBOL OYNADIK

Fenerbahçe 10 kişi kalınca başka bir oyun oynandı ama 11'e 11 iken de güzel mücadele ettik. İlk yarı da derslik bir futbol oynadık. Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra başka bir oyun oynandı ama 11'e 11 oynanırken ben çok memnun kaldım. Sosa'yı iyi durdurduk, Szalai ve Serdar'ı uzun top atmak zorunda bıraktı

EMRE HOCAYI TEBRİK EDERİM

Emre hocayı tebrik ediyorum, o geldikten sonra farklı bir oyun oynanıyor. İki hocanın hamleleri vardı, ben keyif aldım.

MESUT KARARI SÜRPRİZ OLDU

Emre hocanın Mesut'u ikinci yarıda sahada tutması bizim için sürpriz ama cesur bir karar oldu. Direkten dönen 3 topumuz oldu. Oyun olarak keyif aldık. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum, kaliteli bir takıma karşı iyi bir oyun oynadık. Skoru yapamadık."

