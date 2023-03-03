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Çağdaş Bodrumspor depremzedeler için "Bir bilet senden, bir bilet bizden" kampanyası başlattı

03.03.2023 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çağdaş Bodrumspor, depremzedeler için "Bir bilet senden, bir bilet bizden" kampanyası başlattı.

Misli.Com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Çağdaş Bodrumspor, ligin 19. haftasında pazar günü evinde Antalya Güneşi ile karşılaşacak. Takım, karşılaşmanın hazırlıklarını Bitez'deki spor salonunda sürdürdü.

Çağdaş Bodrumspor, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından "Bir bilet senden, bir bilet bizden" kampanyası başlattı. Sezon sonuna kadar elde edilecek gelirler depremzedelere bağışlanacak.

Çağdaş Bodrumspor Genel Sekreteri Mehmet Göktürk Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle Türkiye'ye baş sağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Çağdaş Bodrumspor olarak bundan sonraki maçlarda 'Bir bilet senden, bir bilet bizden' kampanyasını başlattıklarını belirten Aslan, "Taraftarlarımız artık bir bilet aldığında onun bir karşılığını da bizler toplayıp depremzedelere ve depremde ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştıracağız. Buna da sezon sonuna kadar devam edeceğiz. Herkesi bu kutsal görevde desteklerini ve katılımlarını bekliyoruz." dedi.

Takım antrenörü Ender Arslan da deprem nedeniyle ülkenin çok zor günlerden geçtiğine dikkati çekerek, "Hepimiz için çok zor ama oradaki insanlar kadar bu durumu anlayamayız. Bu üzücü sebep nedeniyle lige ara verilmişti. Bende yeni geldim, hazırlık sürecimiz oluştu. Kulübün yaptığı organizasyon çok önemli. Bizde bir nebze olsun yardımımızın dokunmasını istiyoruz." diye konuştu.

Takım kaptanı Erkan Veyseloğlu da yaraları sarmak için böyle bir desteğin içinde olmalarının kendilerini de çok mutlu ettiğini dile getirdi.

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