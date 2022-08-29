Çağlar Küçükdumlu sezonun ilk yarışında podyuma çıktı

İSTANBUL (AA) - Petlas'ın sponsorluğunda yarışan Çağlar Küçükdumlu, 2022 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın ilk yarışında Nissan Silvia S14 ile 3. olarak podyuma çıktı.

Petlas açıklamasına göre, 2022 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın ilk yarışı 27-28 Ağustos'ta İzmir Ülkü Park Yarış Pisti'nde gerçekleştirildi.

Petlas, offroad, pist, ralli disiplinlerindeki farklı takım, sporcu ve organizasyon sponsorluklarının yanı sıra, Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nda yarışacak Çağlar Küçükdumlu’ya destek verdi.

Küçükdumlu, 28 Ağustos Pazar gününde yapılan yarışta, Petlas pilotu olarak yerli lastikler ve 580 beygir gücündeki Nissan Silvia S14 aracıyla 3. olarak podyumda yer aldı.

Hız, teknik ve stilin birleşimi olarak nitelendirilen drift sporunda yarışmacılar hız, açı, çizgi ve stil kriterleri üzerinden puanlandırılıyor. 1980’lerin başında doğan Drift, dünyada ve Türkiye'de en hızlı büyüyen motor sporu branşları arasında yer alıyor.

- AKO Grup spora destek olmaya devam ediyor

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Petlas, spora ve sporcuya destek olmaya devam ediyor.

Yerli sermaye ve üretim gücüyle bu topraklardan doğarak global bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyerek ralli için yarış lastiği geliştirme programına da hız kazandırıyor.

80 farklı desen 2500’den fazla ebatta tüm alanlar için lastik üreten Petlas, portföyünü toprak ve asfalt ralli lastikleri ile de genişletmeye hazırlanıyor.

Petlas, sponsorluklarıyla bir yandan Türkiye'de otomobil sporlarının gelişimine katkı sağlarken yarış lastikleri geliştirme programı ile pistlerde elde ettiği deneyim ve rekabetçi ruhunu yeni ürünlerin geliştirilmesinde kullanıyor.

