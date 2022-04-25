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Çağlar Ökten ve Seda Sayan'ın nikah şahidi olan Safiye Soyman kıyafetiyle olay oldu

25.04.2022 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yedinci kez evlenen Seda Sayan'ın nikahında gelinin bile önüne geçen bir isim vardı. Çağlar Ökten ve Seda Sayan'ın nikah şahidi olan Safiye Soyman'ın kıyafeti sosyal medyayı salladı. Safiye Soyman'ın karnındaki şişliğe ise 'hamile mi?' yorumları yapıldı.

Çağlar Ökten ve Seda Sayan'ın nikah şahidi olan Safiye Soyman kıyafetiyle olay oldu

Seda Sayan ve Çağlar Ökten Prag'ta evlenmeyi düşünürken planlar da aksama oldu ve çift İstanbul'da nikah kıydı. Seda Sayan‘ın nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten’in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaptı.

Balayına bayram tatilinde Paris’e gidecek olan çift, sonrasında Çağlar Ökten‘in Mersin‘de yaşayan ailesiyle buluşacaklar.

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Seda Sayan‘ın yakın dostu Safiye Soyman tarzıyla resmen nikahın önüne geçti. Yıldız detaylı bir takım giyen Safiye Soyman'ı görenler gelini unuttu. Safiye Soyman sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

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KIYAFETE YORUM YAĞDI

Sosyal medyada Soyman'ın tarzına gelen yorumlardan bazıları şöyle:

  • Safiye’nin hali ne öyle disko topuna dönmüş
  • Safiye hamile mi?
  • Jel tırnak yaptırdığım ilk gün ben de Safiye gibi oluyorum
  • Safiş cidden gelin kız kardeşi gibi giyinmiş
  • Safiye yakası tüylü pijama giymiş
  • Safiye Soyman 23 Nisan kutlamasına giden kız çocukları gibi olmuş
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Seda Sayan
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