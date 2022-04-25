Çağlar Ökten ve Seda Sayan'ın nikah şahidi olan Safiye Soyman kıyafetiyle olay oldu

Seda Sayan ve Çağlar Ökten Prag'ta evlenmeyi düşünürken planlar da aksama oldu ve çift İstanbul'da nikah kıydı. Seda Sayan‘ın nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten’in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaptı.

Balayına bayram tatilinde Paris’e gidecek olan çift, sonrasında Çağlar Ökten‘in Mersin‘de yaşayan ailesiyle buluşacaklar.

Seda Sayan‘ın yakın dostu Safiye Soyman tarzıyla resmen nikahın önüne geçti. Yıldız detaylı bir takım giyen Safiye Soyman'ı görenler gelini unuttu. Safiye Soyman sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

KIYAFETE YORUM YAĞDI

Sosyal medyada Soyman'ın tarzına gelen yorumlardan bazıları şöyle: