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  4. Seda Sayan ve Çağlar Ökten evlendi! İşte nikahtan ilk görüntü

Seda Sayan ve Çağlar Ökten evlendi! İşte nikahtan ilk görüntü

25.04.2022 00:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Sayan ve Çağlar Ökten dün akşam Swiss Otel The Bosphourus ‘da Beşiktaş Belediyesi Nikah Daire Başkanı Osman Kurtoğlu‘nun gerçekleştirdiği nikah ile evlendi. Nikah sonrasında ise ilk kare paylaşıldı.

Seda Sayan ve Çağlar Ökten evlendi! İşte nikahtan ilk görüntü

Ünlü şarkıcı Seda Sayan ile Çağlar Ökten dünya evine girdi. Seda Sayan‘ın, nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten’in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaptı. Jovir Events‘in organize ettiği nikaha çiftin yakın arkadaşları katıldı.

PRAG PLANLARI SUYA DÜŞTÜ

Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinin Mayıs ayında Prag‘da yapılması planlanan düğünü, Seda Sayan‘ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul‘da gerçekleşti. Seda Sayan’ın gelinliği Gülşah Saraçoğlu, Çağlar Ökten’in damatlığı Tolga Çam imzası taşıyor.

Balayına bayram tatilinde Paris’e gidecek olan çift, sonrasında Çağlar Ökten‘in Mersin‘de yaşayan ailesiyle buluşacak. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Seda Sayan
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