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Çağlar Söyüncü: Biz kimseden korkmuyoruz, sahada cevabını verdik

27.03.2021 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takımımızın stoperi Çağlar Söyüncü, Norveç maçı sonrasında konuştu.

Çağlar Söyüncü: Biz kimseden korkmuyoruz, sahada cevabını verdik

A Milli Takımımızın Norveç'i 3-0 yendiği maçta gol atan Çağlar Söyüncü açıklamalarda bulundu.

Galibiyetlerin devamının geleceğini dile getiren başarılı futbolcu, "Milli Takım'ı çok özlemiştim, güzel bir şekilde gidiyoruz. Yendik ama hatalarımız var, hatalarımızdan ders çıkarıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun devamı gelecek, şimdi önümüzde Letonya maçı var ve o maçı da kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Norveç'in hücum hattından korkmadıklarını söyleyen Söyüncü, "Haaland ve Sörloth hakkında da konuşan Çağlar Söyüncü, Korkuyor, korkmuyor... Algı oldu. Biz kimseden korkmuyoruz. Onun da cevabı sahanın içinde verdik" dedi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
valla iyi mi ounadık kötü mü ben pek anlamadım. ama şöyle bir şey var az gidiyoruz öz gidiyoruz gol atıp dönüyoruz önemli olan da bu. ama nereye kadar böyle gideriz orasını bilemem. yalnız şu son 2 maçta avrupalıların yaptığını biz onlara yaptık. adamlar nasıl yakaladı mı atıyor, iki maçtır bizde öyleyiz

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