Çağlar Söyüncü'den kariyerini bile bitirebilecek hata! Atletico Madrid taraftarının sabrını taşırdı

Atletico Madrid’de 66. dakikada oyuna giren Çağlar Söyüncü, 70. dakikada kırmızı kart gördü. Son dönemde eleştirilerin hedefinde olan milli oyuncunun yaptığı bu hata sonrası Atletico Madrid taraftarları yoğun tepki gösterdi.
Athletic Bilbao maçında penaltı yaptırıp oyundan alınan Çağlar Söyüncü, Sevilla karşısında oyuna girdikten 4 dakika sonra kırmızı kart gördü.
Geçtiğimiz hafta oynadığı maç hariç, bu sezon başından beri yalnızca 4 maçta oynayabilen Çağlar Söyüncü toplamda 74 dakika sahada kalabilmişti. Axel Witsel, Jose Maria Gimenez, Mario Hermoso ve Stefaj Savic gibi oyuncuların gölgesinde kalan milli oyuncunun Türkiye'ye döneceği iddia edilmişti.
Geçtiğimiz hafta Atletico Madrid formasıyla ilk kez 11'de maça çıkan Çağlar Söyüncü, talihsiz bir şekilde penaltı yaptırmıştı. Bu hata sonrası devre arasında oyundan alınan Çağlar Söyüncü için, "Bir daha forma yüzü göremeyecek" şeklinde yorumlar yapılmıştı.