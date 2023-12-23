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Çağlar Söyüncü'den kariyerini bile bitirebilecek hata! Atletico Madrid taraftarının sabrını taşırdı

23.12.2023 20:02 | Son Güncelleme:
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Atletico Madrid-Sevilla maçının 66. dakikasında oyuna giren Çağlar Söyüncü, 70. dakikada kırmızı kart gördü. Geçtiğimiz hafta kötü bir performans ortaya koyan Çağlar Söyüncü, teknik direktör Simeone tarafından oyundan alınmıştı.

Çağlar Söyüncü'den kariyerini bile bitirebilecek hata! Atletico Madrid taraftarının sabrını taşırdı
Çağlar Söyüncü

Çağlar Söyüncü

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atletico Madrid
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Atletico Madrid’de 66. dakikada oyuna giren Çağlar Söyüncü, 70. dakikada kırmızı kart gördü. Son dönemde eleştirilerin hedefinde olan milli oyuncunun yaptığı bu hata sonrası Atletico Madrid taraftarları yoğun tepki gösterdi.

4 DAKİKADA KIRMIZI KART GÖRDÜ

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Athletic Bilbao maçında penaltı yaptırıp oyundan alınan Çağlar Söyüncü, Sevilla karşısında oyuna girdikten 4 dakika sonra kırmızı kart gördü.

SADECE 74 DAKİKA OYNAMIŞTI

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Geçtiğimiz hafta oynadığı maç hariç, bu sezon başından beri yalnızca 4 maçta oynayabilen Çağlar Söyüncü toplamda 74 dakika sahada kalabilmişti. Axel Witsel, Jose Maria Gimenez, Mario Hermoso ve Stefaj Savic gibi oyuncuların gölgesinde kalan milli oyuncunun Türkiye'ye döneceği iddia edilmişti.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA DA PENALTI YAPTIRMIŞTI

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Geçtiğimiz hafta Atletico Madrid formasıyla ilk kez 11'de maça çıkan Çağlar Söyüncü, talihsiz bir şekilde penaltı yaptırmıştı. Bu hata sonrası devre arasında oyundan alınan Çağlar Söyüncü için, "Bir daha forma yüzü göremeyecek" şeklinde yorumlar yapılmıştı.

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