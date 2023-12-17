SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya La Liga
  4. Çağlar Söyüncü'nün Atletico Madrid kariyeri başlamadan bitiyor! ''Bir daha forma yüzü göremeyecek''

Çağlar Söyüncü'nün Atletico Madrid kariyeri başlamadan bitiyor! ''Bir daha forma yüzü göremeyecek''

17.12.2023 13:38 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Çağlar Söyüncü, bu hafta Atletico Madrid formasıyla kötü bir performans sergiledi. Takımının aleyhine penaltı yaptıran milli oyuncu için taraftarlar ilginç ifadeler kullandı.

Çağlar Söyüncü

Çağlar Söyüncü

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atletico Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Transfer döneminde Beşiktaş ya da Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen fakat son anda karar değiştirip Atletico'da kalan Çağlar Söyüncü, bu hafta oynanılan maçta tel tel döküldü.

SADECE 74 DAKİKA OYNAMIŞTI

626

Bu maç hariç, sezon başından beri yalnızca 4 maçta oynayabilen Çağlar Söyüncü toplamda 74 dakika sahada kalabilmişti. Axel Witsel, Jose Maria Gimenez, Mario Hermoso ve Stefaj Savic gibi oyuncuların gölgesinde kalan milli oyuncunun Türkiye'ye döneceği iddia edilmişti.

PENALTI YAPTIRDI, İKİNCİ YARI OYUNDAN ALINDI

caglar-soyuncu-ilk-kez-11-646_2

Atletico Madrid formasıyla ilk kez 11'de maça çıkan Çağlar Söyüncü, talihsiz bir şekilde penaltı yaptırdı. Rakip oyuncuyu penaltıdan yararlanamasa da devre arasında oyundan alındı. Atletico taraftarları Çağlar Söyüncü için "Bir daha forma yüzü göremeyecek" şeklinde yorumlarda bulundu.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mesut Özil ile Leonardo DiCaprio sosyal medyada kapıştı!Mesut Özil ile Leonardo DiCaprio sosyal medyada kapıştı!
Ankaragücü taraftarından Faruk Koca tezahüratıAnkaragücü taraftarından Faruk Koca tezahüratı
Filistin bayrağı açıp 'dabke' dansı yaptıFilistin bayrağı açıp 'dabke' dansı yaptı
Anahtar Kelimeler:
Atlético Madrid Çağlar Söyüncü transfer transfer dönemi sezon
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'den Ankara için ilk resmi aday adayı: Yavaş'a fark atacağız!

AK Parti'den Ankara için ilk resmi aday adayı: Yavaş'a fark atacağız!

Şehirler arası otobüslerde yeni dönem: Artık zorunlu! 'Konum' şartı da getirildi

Şehirler arası otobüslerde yeni dönem: Artık zorunlu! 'Konum' şartı da getirildi

''Bir daha forma yüzü göremeyecek''

''Bir daha forma yüzü göremeyecek''

Fenerbahçe yüzde kaç favori?

Fenerbahçe yüzde kaç favori?

Ceza sahası içinde 5 saniye top sektirdi, asistini yaptı!

Ceza sahası içinde 5 saniye top sektirdi, asistini yaptı!

Sergio Oliveira'nın sözleşmesi dondurulabilir!

Sergio Oliveira'nın sözleşmesi dondurulabilir!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu

Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Taksi şoförü bile anlayamadı! Havluyla binip kıyafetlerini giydi

Taksi şoförü bile anlayamadı! Havluyla binip kıyafetlerini giydi

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.