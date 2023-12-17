Çağlar Söyüncü'nün Atletico Madrid kariyeri başlamadan bitiyor! ''Bir daha forma yüzü göremeyecek''

Transfer döneminde Beşiktaş ya da Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen fakat son anda karar değiştirip Atletico'da kalan Çağlar Söyüncü, bu hafta oynanılan maçta tel tel döküldü.

SADECE 74 DAKİKA OYNAMIŞTI

Bu maç hariç, sezon başından beri yalnızca 4 maçta oynayabilen Çağlar Söyüncü toplamda 74 dakika sahada kalabilmişti. Axel Witsel, Jose Maria Gimenez, Mario Hermoso ve Stefaj Savic gibi oyuncuların gölgesinde kalan milli oyuncunun Türkiye'ye döneceği iddia edilmişti.

PENALTI YAPTIRDI, İKİNCİ YARI OYUNDAN ALINDI

Atletico Madrid formasıyla ilk kez 11'de maça çıkan Çağlar Söyüncü, talihsiz bir şekilde penaltı yaptırdı. Rakip oyuncuyu penaltıdan yararlanamasa da devre arasında oyundan alındı. Atletico taraftarları Çağlar Söyüncü için "Bir daha forma yüzü göremeyecek" şeklinde yorumlarda bulundu.





