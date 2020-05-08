Çağlar Söyüncü Premier Lig'i sallamaya devam ediyor

İngiltere'de Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, adından söz ettirmeye devam ediyor.
Premier Lig'in tamamlanmamasına rağmen İngiltere'de yılın en iyi 11'ini belirleyen BBC Sport, kadroda Çağlar Söyüncü'ye de yer verdi.
BBC Sport'un seçtiği 11'in kalesini Liverpoollu file bekçisi Alisson korurken savunma hattında Çağlar'ın dışında üç Liverpoollu Robertson, Alexander Arnold ve Virgil van Dijk bulunuyor.
Kadroda bulunan diğer futbolcular ise şu şekilde;Kevin De Bruyne (Manchester City), Henderson (Liverpool), Fernandes (Manchester United), Mohammed Salah (Liverpool), Sergio Aguero (Manchester City), Sadio Mane (Liverpool)
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