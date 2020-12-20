YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Çağlar’dan Vali Soytürk’e ziyaret

Çağlar’dan Vali Soytürk’e ziyaret

KİLİS HABERLERİ  | 20.12.2020 11:56 | Son Güncelleme

Kilis Basın Cemiyeti (KGK) Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kilis İl Temsilcisi Nezir Çağlar, Vali Recep Soytürk’ü makamında ziyaret etti.Ziyarette korona virüs vakaları başta olmak üzere Kilis’teki durum gibi konularda görüş alış verişinide bulundu.

Çağlar’dan Vali Soytürk’e ziyaret

Kilis Basın Cemiyeti (KGK) Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kilis İl Temsilcisi Nezir Çağlar, Vali Recep Soytürk’ü makamında ziyaret etti.
Ziyarette korona virüs vakaları başta olmak üzere Kilis’teki durum gibi konularda görüş alış verişinide bulundu. Çağlar, ayrıca Kilis basınının içinde bulunduğu durum hakkında Vali Soytürk’e bilgi verdi.
Uzun bir süredir basın mensupları ile bir araya gelemediğini ifade eden Vali Soytürk, "Geçtiğimiz ay yaşanan yüksek bulaşma ve hastalık sebebi ile bir süredir basın mensupları ile bir araya gelemedik. Nezir Çağlar’ın ziyareti sayesinde hem gazeteci arkadaşların durumlarını öğrendik hem de Kilis’in genel durumu hakkında fikir teatisinde bulunduk. Ziyaretinden ötürü Nezir Çağlar’a teşekkür ederim" diye konuştu.
Yoğun iş temposu içerisinde zaman ayırdığı için Vali Soytürk’e teşekkür eden KBC Başkanı Nezir Çağlar, çalışmalarında başarılar diledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSevgilisini paylaştı, herkesi sildiSevgilisini paylaştı, herkesi sildi
PARTNERKarantina bebekleriKarantina bebekleri

Kilis Namaz Vakitleri 20 Aralık Pazar

İmsak
06:07
Sabah
07:33
Öğle
12:34
İkindi
15:05
Akşam
17:26
Yatsı
18:46

Kilis Nöbetçi Eczaneler20 Aralık Pazar

Ergezen Eczanesi
Merkez
Köksal Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.