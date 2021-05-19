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Çağlayan ve Kuzalan şelaleleri kademeli normalleşme döneminde ziyaretçilerini bekliyor

19.05.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci: - "Şelaleler özellikle iki yıldır pandemi nedeniyle evlerde kalan ziyaretçilerin içini açacak ve rahatlatacaktır"

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da doğal güzelliğiyle dikkati çeken Çağlayan ve Kuzalan şelaleleri, kademeli normalleşme döneminde ziyaretçilerini bekliyor.

Şebinkarahisar ilçesi Çağlayan köyü sınırları içinde yer alan Çağlayan Şelalesi, kayalık alanın ortasından yaklaşık 50 metreden dökülüyor. Her yıl özellikle mayıs ayında kar sularının etkisiyle canlanan şelale, doğal güzelliği ve su sesiyle huzur veriyor.

Dereli ilçesindeki Kuzalan Tabiat Parkı'ndaki şelale ise Taşpınar Deresi üzerinden yaklaşık 20 metreden Aksu Deresi'ne dökülüyor. Giresun-Şebinkarahisar kara yolu kenarında yer alan Kuzalan Şelalesi, yoldan geçenlerin de ilgisini çekiyor.

Çağlayan Şelalesi'ni su debisinin yüksek olduğu ilkbahar aylarında fotoğraf tutkunları ve doğaseverler ziyaret ediyor. Kuzalan Şelalesi ise konumu dolayısıyla yaz aylarında yoğun ilgi görüyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci, AA muhabirine, doğanın canlanmasıyla şelalelerdeki su miktarlarındaki artışın çok güzel tablolar ortaya koyduğunu söyledi.

Giresun'da akarsuların bolluğu dolayısıyla çok sayıda şelale yer aldığını aktaran Gürgenci, "Merkez ve ilçelerde bu güzelliklere şahit olunabilecek birçok şelale mevcut. Doğa turizmine de bu şelalelerin çok büyük katkısı oluyor. İlkbahar ve yaz mevsiminde ziyaretçilerin ilgisi bu şelalelere yoğun oluyor." dedi.

Gürgenci, Giresun'un birçok noktasında rastlanan büyüklü küçüklü şelalelerin doğanın içerisinde berrak sularıyla güzel görüntüler oluşturduğunu aktardı.

Şelalelerin kentte doğa turizmine çok önemli katkılarının olduğunu belirten Gürgenci, "Pandemi kurallarına riayet ederek bu sezonda da şelalelerin turistlere ev sahipliği yapacağını düşünüyoruz. Şelaleler özellikle iki yıldır pandemi nedeniyle evlerde kalan ziyaretçilerin içini açacak ve rahatlatacaktır." diye konuştu.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı ise kültür ve tarihiyle ön plana çıkan ilçenin doğal güzellikleri de içerisinde barındırdığını aktardı.

Bu doğal güzellikler arasından Çağlayan Şelalesi'nin ön plana çıktığını dile getiren Yılancı, "Karların erimesiyle mayıs ayının başından itibaren çok güzel görsel sunuyor. Yaklaşık 50 metre yükseklikten akan suyun görüntüsü gerçekten görülmeye değer. Şelale hem alttan hem de üstten görülebiliyor ve bu iki açının da ayrı bir güzelliği var." ifadesini kullandı.

Yılancı, amatör ve profesyonel fotoğrafçıların ilgi gösterdiği şelalenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde sessizliğe büründüğünü, kademeli normalleşmeyle şelaleye ziyaretçilerin ilgisinin artacağını düşündüklerini söyledi.

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