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Cagliari, Galatasaray'ın ilgilendiği Radja Nainggolan'ı kiraladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.08.2019 18:47 | Son Güncelleme

Galatasaray'a transferde kötü haber... Sarı-Kırmızılılar'ın ilgilendiği Radja Nainggolan kiralık olarak eski takımı Cagliari'ye döndü.

Cagliari, Galatasaray'ın ilgilendiği Radja Nainggolan'ı kiraladı

Serie A ekibi Cagliari, Inter'den Belçikalı orta saha oyuncusu Radja Nainggolan'ı kiraladı.

Cagliari Kulübü, 31 yaşındaki Nainggolan'ın bir yıllığına kiralandığını duyurdu. Daha önce 2010-2014 yıllarında da Cagliari forması giyen Nainggolan, geçen sezon Inter'de 36 maça çıktı ve 7 gol attı.

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Anahtar Kelimeler:
cagliari Galatasaray Radja Nainggolan

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futbolcu mu japon çete üyesi mi belli değil
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