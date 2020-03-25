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Çağrı telefonlarını evlerinde gece gündüz cevaplayacaklar

MUĞLA HABERLERİ  | 25.03.2020 16:12 | Son Güncelleme

Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında Fethiye Belediyesi Çağrı Merkezi görevlileri, evlerine kurulan sistemle gelen yardım çağrılarına cevap veriyor.Fethiye Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Korona virüsle Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler" konulu genelge kapsamında kamu kuramlarında uzaktan ve dönüşümlü çalışma sistemi uygulandığı belirtildi.Salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kurumdaki bazı birimlerde çalışanların evden hizmet vermesinin kararlaştırıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Fethiye Belediyesi Çağrı Birimi görevlilerinin de evden çalışması uygun görüldü.

Çağrı telefonlarını evlerinde gece gündüz cevaplayacaklar

Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında Fethiye Belediyesi Çağrı Merkezi görevlileri, evlerine kurulan sistemle gelen yardım çağrılarına cevap veriyor.
Fethiye Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Korona virüsle Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler" konulu genelge kapsamında kamu kuramlarında uzaktan ve dönüşümlü çalışma sistemi uygulandığı belirtildi.
Salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kurumdaki bazı birimlerde çalışanların evden hizmet vermesinin kararlaştırıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Fethiye Belediyesi Çağrı Birimi görevlilerinin de evden çalışması uygun görüldü. Çalışanlar, ‘444 90 82’ numaralı hattan yardım çağrılarını cevaplıyor. Çağrı Merkezi 7 gün 24 saat vatandaşın sorunlarına çözüm üretiyor."
Çalışanların işlerini evinden de yürütebileceği belirtilen açıklamada, zaruri olmadığı sürece vatandaşların evden çıkmaması gerektiği vurgulandı.

Çağrı telefonlarını evlerinde gece gündüz cevaplayacaklar

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