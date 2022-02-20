Çağtay Kurukalıp kimdir, aslen nereli? Fenerbahçe'de forma giyen Çağtay Kurukalıp kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Daha önce Kasımpaşa altyapısından yetişmiş olan ve İstanbul ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran tarihinde sona eren Çağtay Kurukalıp, sezon başında Fenerbahçe 'ye imza atmıştı. Sezon başı ismi Galatasaray 'la da anılmış olan genç isim Çağtay, Sarı Lacivertli formayı ilk defa giymiş oldu. Peki Çağtay Kurukalıp kimdir?

ÇAĞTAY KURUKALIP KİMDİR?

24 Şubat 2002 tarihinde İstanbul/Gaziosmanpaşa'da dünyaya gelen Çağtay Kurukalıp, futbola Kasımpaşa'da başlamıştır. 2014'te İstanbul ekibine katılan genç sol bek, 2018'de profesyonel olmuş ve 3 yıllık sözleşmeye imza atmıştır. 19 yaşındaki oyuncu, Kasımpaşa A takımında Süper Lig'de şans bulamamıştır. 7 defa Türkiye Kupası'nda forma giyen genç yetenek, alt yaş gruplarının ise değişilmez isimleri arasında yer almayı başarmıştır.

U14'te 28, U15'te 32, U16'da 23, U17'de 5, U19'da ise 9 maça çıkmış olan Çağtay, 4 gol atma başarısı göstermiştir. Genç milli takımlarda da görev alan 19 yaşındaki sol bek, U16'da 12, U17'de 21, U18'de ise 10 maça çıkmıştırç

Kasımpaşa ile sözleşmesinin sona ermesinin sonrasında 2021/22 sezonunun başında Fenerbahçe'ye transfer olan ve Sarı Lacivertli ekiple 3 yıllık sözleşme imzalayan genç oyuncu, ligde sadece 5 maçta kadroya girmiştir ancak süre alamamıştır.

Genç oyuncu Çağtay Kurukalıp'ın Fenerbahçe ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunmaktadır.

19 yaşındaki oyuncu, U19 takımında ise 11 karşılaşmaya çıkmıştır. 1.72 boyunda olan ve tekniği ile ön plana çıkan Çağtay'ın güncel piyasa değeri ise 150 bin Euro'dur. İsmail Kartal, Slavia Prag maçının ardından Çağtay'a forma şansı vereceğinin sinyallerini vermiş ve ayrıca “Çağtay Kurukalıp 1 aydır bizle idmana çıkıyor. Hafta sonu sol bekte başlayabilir” ifadelerini kullanmıştı.



