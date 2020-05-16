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Çakırlar köyünde 22 evden karantina kaldırıldı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 16.05.2020 11:47 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinie 35 kilometre uzaklıkta bulunan, 600 kişinin yaşadığı Çakırlar köyünde Korona virüs (Kovit 19) sebebiyle karantina altında bulunan 22 evin, karantinasının sona erdiği, temaslı olan 7 hanede devam edeceği belirtildi.Simav İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun 15 Mayıs 2020 tarihinde Kaymakam Türker Çağatay Halim Başkanlığında yapılan toplantısında, Çakırlar köyünde yapılan tetkikler sonucunda 22 hanede ev karantinasının kaldırılmasına karar verildi.Yapılan açıklamada, "Temaslı olan 7 hanenin karantina sürecinin devam ettirilmesine, ev karantinasına ve diğer emirlere uymayanlar hakkında İl İdaresi Kanunu 66’ıncı maddesi ve Kabahatler Kanunu 32’inci maddesine göre idari para cezası ile diğer yaptırımları uygulama kararı alındı" denildi.

Kütahya’nın Simav ilçesinie 35 kilometre uzaklıkta bulunan, 600 kişinin yaşadığı Çakırlar köyünde Korona virüs (Kovit 19) sebebiyle karantina altında bulunan 22 evin, karantinasının sona erdiği, temaslı olan 7 hanede devam edeceği belirtildi.
Simav İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun 15 Mayıs 2020 tarihinde Kaymakam Türker Çağatay Halim Başkanlığında yapılan toplantısında, Çakırlar köyünde yapılan tetkikler sonucunda 22 hanede ev karantinasının kaldırılmasına karar verildi.
Yapılan açıklamada, "Temaslı olan 7 hanenin karantina sürecinin devam ettirilmesine, ev karantinasına ve diğer emirlere uymayanlar hakkında İl İdaresi Kanunu 66’ıncı maddesi ve Kabahatler Kanunu 32’inci maddesine göre idari para cezası ile diğer yaptırımları uygulama kararı alındı" denildi.

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Merkez
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Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Alkan Eczanesi
Gediz
Şule Eczanesi
Simav
Sağlık Eczanesi
Tavsanli
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