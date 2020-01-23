Çakmak ve Bıyık, Samsunlulara konuk oldu

Dernek ziyaretlerine devam eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Samsunlular Derneği’ne konuk olarak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, belediye başkan adaylığı döneminde seçim kampanyasını yürütürken konuk olduğu derneklere ve sivil toplum kuruluşlarına seçimden sonra iade-i ziyaretlerde bulunuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Samsunlular Derneği’ni ziyaret ederek dernek yönetimi ve üyeleriyle hasbihal etti.

Ziyarette konuşan Başkan Bıyık, “Burası bizim evimiz gibi. Bizi her zaman sıcak karşıladınız. Sizlere destekleriniz ve ilginiz için teşekkür ediyorum. Sizlerin destekleriyle, oylarınızla belediye başkanı olduk. Bir yol yürüyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Darıca için çalışıyoruz. Seçim beyannamemizde ne söz verdiysek hepsini yapmak için çalışıyoruz. Planlamamızı bu doğrultuda yapıyoruz” diye konuştu.

Daha sonra söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ise, “Sizlere Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’ın selamını getirdim. Büyükşehir Belediyesi olarak Kocaeli’nin 12 ilçesinde güzel hizmetleri hayata geçirmek için çalışıyoruz. Darıca’da da güzel bir uyum ve çalışma var. Millet Bahçesi’nde çalışmalar sürüyor. İSU ile Darıca’da ciddi bir altyapı yatırımı yapacağız. Kocaeli’nin tamamında olduğu gibi Darıca’da da Büyükşehir olarak yatırımlarımız devam ediyor. Gönül belediyeciliği için çalışıyoruz” dedi.

Ziyaret oldukça sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşirken Çakmak ve Bıyık, dernek üyelerinin sorunlarını ve taleplerini de dinleyerek notlar aldı.

