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ÇAKÜ'nün yetiştirdiği çeltik hasat edildi

18.10.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÇAKÜ'nün yetiştirdiği çeltik hasat edildi

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) tarafından Kızılırmak ilçesinde 55 dekar alanda üretimi yapılan çeltik hasat edildi.

Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu tarafından tarımdaki verimliliğin bilinçli ve daha doğru zirai uygulamalar ile artırılması amacıyla Kızılırmak ilçesinde çeltik ekimi yapıldı.

Hasatta 55 dekar arazide toplam 42 ton çeltik elde edildi.

Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Şebnem Kuşvuran, yaptığı açıklamada, Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından uzun yıllardır çeltik üretimi yapılan bölgede, verim ve kaliteyi artırmaya yönelik çeşitli uygulamalara, bölgedeki çiftçileri de bilinçlendirmek ve yönlendirmek suretiyle ara vermeden devam ettiklerini belirtti.

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da mikrobiyal gübre uygulamaları ile yetiştirdikleri çeltikte istenilen verim ve kaliteye ulaştıklarını ifade eden Kuşvuran, gelecek yıllarda da çeltik başta olmak üzere, Çankırı genelindeki tarımsal faaliyetlere yönelik çalışmalarına yoğun bir şekilde devam edeceklerini kaydetti.

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Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı Çeltik hasat

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