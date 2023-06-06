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Çaldığı kamyonetle kaza yaptı, başka bir aracı çalıp yine kazaya karışınca yakalandı

06.06.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde aynı gece çaldığı kamyonet ve panelvan minibüs dahil 5 araca zarar veren zanlı tutuklandı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çaldığı kamyonetle kazaya karışınca başka bir aracı çalıp yine kaza yaptıktan sonra gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçede gece saatlerinde park halindeki bir kamyonetin yanına gelen Metehan Z. (26), düz kontak yöntemiyle aracı çalıştırdı ancak 5-6 metre gittikten sonra kaza yaptı.

Kamyonetten inen Metehan Z, bir otomobilin içine girdi ancak çalıştıramayınca indi. Bu kez hafif ticari araca girip cep telefonu ve para çalan Metehan Z, panelvan minibüse yöneldi.

KAÇARKEN 3 ARACA DA ZARAR VERDİ

Minibüsü yine düz kontak yaparak çalıştıran Metehan Z, 3 araca çarparak Çanakkale yönüne kaçtı.

Suluca köyü mevkiinde bariyerlere çarpan Metehan Z, araçtan inip kaçışını sürdürdü.

Araç sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda harekete geçen Lapseki Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Çarşı ve mahalle bekçilerince ikinci kazayı yaptığı yere 7 kilometre uzaklıkta yakalanan Metehan Z'nin, hırsızlık suçundan emniyette çok sayıda kaydının bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metehan Z, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, Metehan Z'nin park halindeki araçların arasında gezinerek kapılarını açmaya çalıştığı görülüyor.

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polis Çanakkale Lapseki hırsızlık

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