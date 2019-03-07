Çaldığı paraları doldurduğu pantolonu düştü, paralar kaldırıma saçıldı

ABD'de iki silahlı soyguncu, girdikleri bir markette çalışanları tehdit ederek kasadaki paraları istedi. Hırsızlardan biri iş yerinde başka kişinin olup olmadığını kontrol ederken, diğer hırsız iki kasadaki paraları pantolonunun içine doldurdu. Paraların tamamını aldıklarını düşünen hırsızlar hızla marketten ayrıldı ancak koşarken paraları pantolonuna dolduran hırsızın, pantolonu düşünce paralar kaldırıma saçıldı.
HIRSIZ HIZLA KAÇTI
Hırsız yere düşen paraları almaya çalışırken, kaldırımda bulunanlar olaya müdahale etmek istedi ancak hırsız silahını gösterince, kaçtılar. Paraların bir kısmını alan hırsız hızla kaçtı, geride kalan parayı ise iş yeri çalışanları topladı. Yaşanan o anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. (DHA)
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