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Çaldığı paraları doldurduğu pantolonu düştü, paralar kaldırıma saçıldı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 07.03.2019 14:20 | Son Güncelleme

Olay Amerika Birleşik Devletleri'nde Teksas eyaletine bağlı Houston şehrinde geçtiğimiz Aralık ayında meydan geldi.

ABD'de iki silahlı soyguncu, girdikleri bir markette çalışanları tehdit ederek kasadaki paraları istedi. Hırsızlardan biri iş yerinde başka kişinin olup olmadığını kontrol ederken, diğer hırsız iki kasadaki paraları pantolonunun içine doldurdu. Paraların tamamını aldıklarını düşünen hırsızlar hızla marketten ayrıldı ancak koşarken paraları pantolonuna dolduran hırsızın, pantolonu düşünce paralar kaldırıma saçıldı.

HIRSIZ HIZLA KAÇTI

Hırsız yere düşen paraları almaya çalışırken, kaldırımda bulunanlar olaya müdahale etmek istedi ancak hırsız silahını gösterince, kaçtılar. Paraların bir kısmını alan hırsız hızla kaçtı, geride kalan parayı ise iş yeri çalışanları topladı. Yaşanan o anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
abd para hırsız

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