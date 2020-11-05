Çaldıkları arı kovanlarını başkasına satan 2 kişi gözaltına alındı

Batman’da 3 kişiye ait 76 arı kovanını çalarak başkasına satan 2 kişi, jandarma suç araştırma timinin sıkı takibi sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, jandarma suç araştırma timi tarafından yapılan ayrıntılı ve titiz çalışmalar ile elde edilen istihbarı bilgi neticesinde arı kovanlarının daha önceden hırsızlık kaydı bulunan F.Ç. ve M.Z.T. isimli şahıslar tarafından çalındığının değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, "Bahse konu kovanların Batı Raman Bölgesinde K.Ç. isimli şahsa ait arazide olduğu, çalınan kovanların tanınmamaları maksadıyla kısmen farklı renklere boyandığı ve burada farklı noktalardan çalınan arı kovanlarının da olduğu, bahse konu kovanların buradan daha sonra M.Ş.Ç. isimli şahıs tarafından Sason ilçesi Gürgenli köyü Yuvarlı mezrasında arıcılık yapan M.S.Ç. isimli şahsa satıldığının bilgisi alınmıştır. Dedektif gibi iz süren JASAT ekipleri 30 Ekimde Batman Cumhuriyet Savcısından alınan talimat üzerine kovanların bulunduğu iki farklı noktada arama yapmış, yapılan arama neticesinde kovanlar tespit edilmiştir. Mağdurlar E.Ç. A.K. ve B.Y. isimli şahıslara teşhis ettirilen kovanların mağdurlara ait kovanlar olduğunun belirlenmesiyle toplam 76 adet an kovam sahiplerine teslim edilmiştir” denildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.



