YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Çaldıkları kredi kartı ve cep telefonlarıyla dolandırıcılık yapan 10 zanlı tutuklandı

Çaldıkları kredi kartı ve cep telefonlarıyla dolandırıcılık yapan 10 zanlı tutuklandı

11.05.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaldıkları kredi kartı ve cep telefonlarıyla dolandırıcılık yapan 10 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te çaldıkları kredi kartı ve cep telefonlarıyla dolandırıcılık yaptığı belirlenen 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, çaldıkları kredi kartı, kimlik kartı, GSM hattı ve cep telefonlarıyla dolandırıcılık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Mağdurların ifadesi ve teknik takip sonucu zanlıların kimlikleri ve adresleri belirlendi.

Belirlenen 13 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerinde yapılan aramada çeşitli bankalara ait 55 kredi kartı, 11 sim kart, 12 cep telefonu ve 5 hafıza kartı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca zanlılardan 7'sine yasa dışı bahis oynamaktan 450 bin lira para cezası kesildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep ulaşım sorununu 6 aya kadar "GAZİRAY" ile çözecekGaziantep ulaşım sorununu 6 aya kadar "GAZİRAY" ile çözecek
Başkentte bir kişi tartıştığı üvey kardeşini tabancayla öldürdüBaşkentte bir kişi tartıştığı üvey kardeşini tabancayla öldürdü
Kayseri'de bataklıkta mahsur kalan 6 kişi ve 1 büyükbaş hayvan kurtarıldıKayseri'de bataklıkta mahsur kalan 6 kişi ve 1 büyükbaş hayvan kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep kredi kartı

Gaziantep Namaz Vakitleri 11 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:45
Sabah
05:19
Öğle
12:32
İkindi
16:20
Akşam
19:35
Yatsı
21:02
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Spor yerine ev işi! Rakamlar inanılmaz

Spor yerine ev işi! Rakamlar inanılmaz

Bu düğün viral oldu! Yazı tura atarak karar verdiler

Bu düğün viral oldu! Yazı tura atarak karar verdiler

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Penisi yıllardır kolundaydı! “Aşka hazırım”

Penisi yıllardır kolundaydı! “Aşka hazırım”

Sanatçının en ünlü eseriydi! Rekor fiyata satıldı

Sanatçının en ünlü eseriydi! Rekor fiyata satıldı

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.