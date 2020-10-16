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Çaldıran Belediyesi her hafta sonu okulları dezenfekte ediyor

VAN HABERLERİ  | 16.10.2020 13:21 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran Belediyesi, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte ilçedeki tüm okulları her hafta sonu dezenfekte ediyor.Çaldıran Belediyesi ekipleri, kırsal mahalleler ile ilçe merkezinde olmak üzere toplam 78 okulda eğitim öğretimin başlamasının ardından dezenfekte çalışmalarını sıklaştırdı.

Van’ın Çaldıran Belediyesi, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte ilçedeki tüm okulları her hafta sonu dezenfekte ediyor.
Çaldıran Belediyesi ekipleri, kırsal mahalleler ile ilçe merkezinde olmak üzere toplam 78 okulda eğitim öğretimin başlamasının ardından dezenfekte çalışmalarını sıklaştırdı. Çaldıran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince ilçede bulunan 78 okulda yapılan dezenfekte çalışmalarının yıl sonuna kadar devam edileceğini ifade eden Belediye Başkan Şefik Ensari, “Tüm dünyada ve ülkemizde etkili olan pandemi sürecinde ilçemizde bulunan tüm eğitim kurumları rutin dezenfekte edilmektedir. Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından her hafta düzenli dezenfekte edilen okullarımız, eğitim öğretimin devam edeceği tarihe kadar sürecektir. Milli Eğitim Bakanlığı kararıyla yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte ilçemizde bulunan 78 okul eğitim öğretim kurumunda her hafta sonu sınıflar, sıra, masa, idari bölümler, lavabolar, kapı pencereler dahil okullarımızın her yerinde rutin dezenfekten çalışmalarımız devam ediyor. Çaldıran Belediyesi olarak çocuklarımızın sağlıklı ve hijyenik bir ortamda eğitim görmeleri için elimizden gelen her türlü hizmeti yapacağız” dedi.

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