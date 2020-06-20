Çaldıran belediyesi, LGS’ye girecek olan öğrencilere servis hizmeti

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı, Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek olan öğrencileri taşıdı.

Ülke genelinde olduğu gibi Çaldıran’da da LGS’ye girecek olan öğrenciler kırsal mahallelerden alınarak okullara taşındı. LGS’ye girecek olan öğrencilere Çaldıran Belediyesi tarafından maske ve dezenfektan malzemesi verildi. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize her türlü hizmeti yapmaktan onur duyduğunu belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Ülke genelinde olduğu gibi ilimiz ve ilçemizde de LGS yapılmaktadır. Korona virüs tedbirleri kapsamında öğrencilerimizi kırsal mahallelerden taşıyarak sınav merkezlerine ulaştırdık. Sosyal mesafe kurallarını hatırlatarak maske ve dezenfektan malzemesini kendilerine verdik. Personellerimiz tarafından titizlikle yapılan bu hizmetin ardından sınav sonrası tekrar öğrencilerimiz okullardan alınarak merkez ve kırsal mahallelerdeki ikamet ettikleri yerleri bırakıldı. Öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

