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Çaldıran Belediyesi okulları dezenfekte ediyor

VAN HABERLERİ  | 18.09.2020 17:33 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran Belediyesi, yüz yüze eğitim öncesi ilçedeki tüm okulları dezenfekte etmeye başladı.Çaldıran Belediyesi ekipleri, 22’si ilçe merkezinde olmak üzere toplam 118 okulda eğitim öğretim öncesi dezenfekte çalışması başlattı.

Van’ın Çaldıran Belediyesi, yüz yüze eğitim öncesi ilçedeki tüm okulları dezenfekte etmeye başladı.
Çaldıran Belediyesi ekipleri, 22’si ilçe merkezinde olmak üzere toplam 118 okulda eğitim öğretim öncesi dezenfekte çalışması başlattı. 21 Eylül’de anaokulu ve 1. sınıf öğrencilerinin eğitime başlayacak olması nedeniyle harekete geçen Çaldıran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan 118 okulda dezenfekte çalışmasını aralıksız sürdürüyor.
Geleceğimin teminatı olan çocukların eğitimi için gerekli her türlü hizmetin zamanında yapılacağını belirten Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Ülke genelinde olduğu gibi ilçemizde de korona virüs tedbirleri kapsamında eğitim öğretime ara verilmişti. Milli Eğitim Bakanlığının 21 Eylül’de kısmen okulların açılmasına karar vermesinin ardından ilçemizde bulunan okullarda dezenfektan çalışmasına başladık. İlçe merkezinde 22 adet olmak üzere toplam 118 okulumuzda dezenfektan çalışmalarına başladık. Okul bahçeleri tazyikli suyla yıkanırken, sınıflar ve idari bölümler ise tek tek dezenfekte ediliyor. Okullarımızı 21 Eylül’de başlayacak olan eğitim öğretime hazır hale getireceğiz. Her zaman her konuda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yanımda olduğumuz gibi korona virüs süreci boyunca da rutin dezenfekten çalışmalarımız devam edecektir. Çaldıran Belediyesi olarak çocuklarımızın sağlıklı eğitim görmeleri için elimizden gelen her türlü hizmeti yapacağız” dedi.

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