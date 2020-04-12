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Çaldıran’da 7 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

VAN HABERLERİ  | 12.04.2020 19:37 | Son Güncelleme

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 7 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Çaldıran ilçesi Sarıçimen Mahallesi’ne İran üzerinden kaçak sigara getirileceğine dair alınan bilgi üzerine Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon yapıldığı belirtildi.

Çaldıran’da 7 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 7 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Çaldıran ilçesi Sarıçimen Mahallesi’ne İran üzerinden kaçak sigara getirileceğine dair alınan bilgi üzerine Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyonda, Sarıçimen Mahallesi’nde kaçak sigaranın getirileceği değerlendirilen arazide yapılan aramada toplam 7 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldığı belirtildi.

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