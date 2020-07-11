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Çaldıran’da sel maddi hasara yol açtı

VAN HABERLERİ  | 11.07.2020 19:16 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilçede meydana gelen ve ekili arazileri kullanılamaz hale getiren sel bölgesinde incelemelerde bulundu.Çaldıran’da öğle saatlerinde sağanak halinde yağan yağmur sele dönüştü.

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilçede meydana gelen ve ekili arazileri kullanılamaz hale getiren sel bölgesinde incelemelerde bulundu.
Çaldıran’da öğle saatlerinde sağanak halinde yağan yağmur sele dönüştü. İlçede binlerce dönüm ekili araziyi kullanılamaz hale getiren sel, ot yığınlarını da alıp götürdü. Bölgede incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Şefik Ensari, 15 dakikada sağanak halinde yağan yağmurun kırsal mahallelerde sel felaketine neden olduğunu ifade ederek, “Sağanak ve dolu yağışı sonrasında meydana gelen selde, binlerce ekili arazi zarar gördü. Sel sularına kapılan taşlar ve çamur, yollarda ulaşımı aksatırken, su şebekelerinde de zarara neden oldu. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz selin yaşandığı mahallelerde bir yandan yolları açarken, bir yandan da su akıntılarına yön vererek, selin daha çok ekili araziye zarar vermesinin önüne geçti. Tek sevincimiz yaşanan sel felaketinde can kaybının olmamasıdır” dedi.

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