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Çaldıran’da yaşanan sel, Van Büyükşehir Belediyesini harekete geçirdi

VAN HABERLERİ  | 17.07.2020 12:30 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, Çaldıran ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve sel sonrası kapanan Zülfübulak Mahalle yolunu açarken, yolda mahsur kalan araçları da kurtardı.Çaldıran ilçesi Zülfübulak Mahallesi’nde etkili olan sağanak yağış sel ve su taşkınlarına neden oldu.

Van Büyükşehir Belediyesi, Çaldıran ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve sel sonrası kapanan Zülfübulak Mahalle yolunu açarken, yolda mahsur kalan araçları da kurtardı.
Çaldıran ilçesi Zülfübulak Mahallesi’nde etkili olan sağanak yağış sel ve su taşkınlarına neden oldu. Yağış sonrası hareket geçen Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ile İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, mahalle sakinlerinin imdadına yetişti. Selin getirdiği taş ve balçıklardan dolayı kapanan mahalle yolu iş makineleri yardımıyla temizlenirken, yolda mahsur kalan Murat Yeniyaka isimli vatandaşın aracı da uzun uğraşlar sonucu saplandığı yerden çıkarıldı.
Sel ve su taşkınlarından dolayı can kaybı yaşanmazken, mahalledeki tarım arazileri zarar gördü.

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