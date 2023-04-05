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Çalgı Çengi: İkimiz oyuncuları kimler, konusu nedir? Çalgı Çengi: İkimiz filmi kaç yılında ve nerede çekildi?

05.04.2023 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalgı Çengi: İkimiz filminin konusu ve oyuncuları gibi detaylar merak ediliyor. Film, bu akşam saat 20:00'de Show Tv ekranlarında yayınlanacak. 2016 yapımı olan Türk komedi filmi Çalgı Çengi filmi için Murat Cemcir, 4 milyon dolara yakın para harcadıklarını söylemişti. Çalgı Çengi: İkimiz'i seyretmek isteyenler film hakkındaki sorgulamalarına hız kazandırdı. Peki, Çalgı Çengi: İkimiz oyuncuları kimler, konusu nedir? Çalgı Çengi: İkimiz filmi kaç yılında ve nerede çekildi?

Çalgı Çengi: İkimiz oyuncuları kimler, konusu nedir? Çalgı Çengi: İkimiz filmi kaç yılında ve nerede çekildi?

Çalgı Çengi: İkimiz sinema severler ile buluşuyor. Başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir ikilisinin yer aldığı Çalgı Çengi: İkimiz eğlenceli sahneleriyle izleyicilerde seyir zevki yaşatıyor. Filmin yönetmenliği ve senaristliği Selçuk Aydemir'e aittir. Filmi seyredecek olanlar için Çalgı Çengi: İkimiz hakkında merak edilen soruların yanıtları haberimizde.

ÇALGI ÇENGİ: İKİMİZ FİLMİ KONUSU

çalgı çengii

Salih ve Gürkan iki müzisyen kuzendir. Müzikte dünya starı olmak için Tarkan'ı örnek alıp düğün şarkıcılığını bir basamak olarak kullanmaya karar verirler ama bir türlü üst basamağa çıkamazlar. Talihsizlikleri yüzünden müzik dışında hiçbir özel yeteneği olmayan iki kuzen ünlü olmak için yola çıkıp bir şekilde mafya dünyasına girmeyi başarmışlardır. Orada da bir işe yaramadıkları çabucak fark edilip, mafyanın moral ekibi olarak karanlık insanların düğünlerinde şarkıcılık yapmaya mecbur kalırlar. Nasıl dahil olduklarını dahi bilmedikleri mafya ailesinden ayrılmak istediklerinde kendilerine bir anlaşma sunulur. İlk defa gerçek bir görev alırlar, sahne alacakları düğündeki nikâh memurunu kaçırmaları istenir, nikâh memuru ise zamanında bir düğünde Tarkan'ı şarkı söylerken keşfeden kişi çıkar ve iki kuzeni yıldız yapmak ister. Mafyadan kurtuluşları olan adam aynı zaman da fakirlikten de kurtuluş anahtarı çıkar. Artık bir tercih yapmaları gerekir...

ÇALGI ÇENGİ: İKİMİZ FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Murat Cemcir - Salih
Ahmet Kural - Gürkan
Rasim Öztekin - Bünyamin abi
Ayhan Taş - İsmet
Burak Satıbol - Samet
Ahmet Gülhan - Naz'ın Babası
Ayşe Kökçü - Naz'ın Annesi
Nur Erkul - Naz
Tuna Orhan - Yunus
Cahit Gök - Cemal
Barış Yıldız - Selami
Korhan Herduran - Hulusi

çalgı çengi oyuncular

Samet Gürsel - Kadri
Şinasi Yurtsever - Mahmut
Ceyhun Güneş - Bakkal Gökmen
İlker Yakut - Semih
Zihni Göktay - Komiser
Cemil Şahin - Simitçi
Hakan Akın - Metin
Osman Kaba - Doktor
Erdal Şahin - Suçlu
Okan Has - Polis
Sinan Alkan - Metin'in Abisi
Atilla Pakdemir - Döşemeci Numan Usta

ÇALGI ÇENGİ: İKİMİZ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerini paylaştığı filmin çekimleri 2016 yılında İstanbul'da gerçekleştirildi. Aksiyon sahneleri ile öne çıkan Çalgı Çengi İkimiz isimli filmde Kural ve Cemcir'in, mafya babası olan İsmet'ten kaçış sahnelerinin isw İstanbul Küçükyalı'da çekildiği öğrenildi.

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