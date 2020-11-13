Çalınan 1 kilo 700 gram altınının bulunmasını istiyor

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da kuyumcu dükkanı bir yıl içinde iki kez soyulan Fevzi Bulce, son olayın şüphelisi ya da şüphelilerin yakalanarak altınlarının teslim edileceği günü umutla bekliyor.

Üç çocuk babası Fevzi Bulce, 15 yıl inşaatlarda duvar ustası olarak çalıştıktan sonra bir arkadaşıyla kuyumcu dükkanı açtı. Bütün birikimini bu işe yatıran Bulce, bir süre sonra ortağından ayrılarak kuyumcu dükkanını tek başına işletmeye başladı.

Hem altın toptancılarından hem de mahalledeki bazı vatandaşlardan emanet altın alan Bulce'nin başı soyguncularla derde girdi.

İş yeri bir yıl içinde iki defa soyulan Bulce'nin ilk olarak 31 Ekim 2019'da yüzlerine çorap geçiren silahlı 2 kişi tarafından 700 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındı. Şüpheliler, polis tarafından yakalandı, altınlar teslim edildi.

Daha sonra, 17 Ekim'de üzerinde polis kıyafeti ve başında kask bulunan silahlı şüpheli, Bulce'nin ellerini kelepçeleyip, ağzını ve ayaklarını bantladıktan sonra 1 kilo 700 gram altını alarak kaçtı.

- Dükkanına gelen müşterilere de şüpheyle yaklaşıyor