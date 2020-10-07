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Çalınan Atatürk heykelinin yenisini İzmit halkı seçecek

KOCAELİ HABERLERİ  | 07.10.2020 16:06 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, Sanat Sokağı’nda çalınan Atatürk heykelinin yerine yapılacak olan yeni Atatürk heykelini halk oylamasına sunuyor.İzmit Belediyesi kentte gerçekleştireceği projeleri vatandaşlara sormaya devam ediyor.

İzmit Belediyesi, Sanat Sokağı’nda çalınan Atatürk heykelinin yerine yapılacak olan yeni Atatürk heykelini halk oylamasına sunuyor.
İzmit Belediyesi kentte gerçekleştireceği projeleri vatandaşlara sormaya devam ediyor. İzmitlilerin fikirlerini önemseyen ve halkla beraber karar verme anlayışı ile hareket eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geçtiğimiz günlerde çalınan ve yenisi yapılacak olan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk heykelini halk oylamasına sunuyor. Sanat Sokağı’nda yapılması planlanan Atatürk Heykeli için 4 ayrı seçenek belirleyen İzmit Belediyesi, vatandaşların oy kullanacağı standı Sanat Sokağı’nda kurdu. Saat 09.30’da başlayan halk oylaması ile 4 Atatürk heykeli görselinden en çok oyu alan Sanat Sokağı’nda İzmitlilerle buluşacak. Halk oylaması perşembe günü saat 17.30’da sona erecek.
Öte yandan İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk kez düzenlenen duvar boyama şenliği cuma günü saat 14.30’da ressamlar ve mahalleliler eşliğinde düzenlenecek. Cumhuriyet Mah. Kutay Sok. Yuvam Akarca Konutları 12. Bölge’deki istinat duvarını tuvale dönüştürecek olan mahalleliler, boyama etkinliği sonrası dinleyecekleri bando gösterisi ile sanatı doya doya yaşayacak. İzmit Belediyesinin düzenlemiş olduğu bu etkinlikte hem vatandaşlar pandeminin vermiş olduğu yoğun stresten arınacak hem de istinat duvarı rengarenk yeni görünümü ile kentin görsel zenginliğini artacak.
Bando gösterisi ve duvar boyama şenliği ile vatandaşlar yaşanılan pandemi döneminin gerginliğini üzerlerinden atacak. Kentin farklı noktalarındaki istinat duvarlarında da devamlılık sağlayacak olan bu etkinlik sayesinde İzmit’in duvarları renklenecek. Müziğin ve resmin bir arada olacağı bu etkinlikte İzmitliler sanat dolu anların keyfini yaşayacak.

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