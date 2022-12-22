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Çalınan köpeğini geri almak için mücadele başlattı

22.12.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de bir kursta yöneticilik yapan Berrin Navruz, çalınan köpeğinin bulunması için şüphelilere ait güvenlik kamerası görüntüsünü bulup, polise başvurdu.

İzmir'in Konak ilçesinde oturduğu kafede 10 aylık French bulldog cinsi köpeği çalınan Berrin Navruz, köpeğini geri almak için mücadele ediyor.

Alsancak semtinde yaşayan ve bir kursta yöneticilik yapan 50 yaşındaki Berrin Navruz, 17 Aralık Cumartesi günü daimi müşterisi olduğu kafede hesap ödemek için kasaya gittiği anda yanından ayrıldığı köpeğini kaybetti.

Köpeği her yerde arayan Navruz, bir işletmenin güvenlik kamerası görüntüsünden köpeğinin iple çekilerek götürüldüğünü belirledi. Navruz, görüntülerle polise başvurdu. Polis şüphelilerin bir kısmına ulaştı ancak köpeği iple çekerek götüren kişinin kimliği tespit edilemedi.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İşin peşini bırakmayan Navruz, Alsancak'ın hemen her yerine ilan astı.

"ONSUZ YAPAMAM"

Berin Navruz, AA muhabirine, "Venüs" ismini verdiği 10 aylık köpeğinin bulunması için yetkililerden ve hayvanseverlerden yardım istediğini dile getirdi.

Gözyaşları içinde yalnız yaşadığını ve köpeğinin İzmir'deki tek dostu olduğunu anlatan Navruz, "O kadar küçük ki yemeğini kendi yiyemez. 10 aylık bebek. İzmir'de ikimizin birbirimizden başka kimsesi yok. Lütfen yardım edin. İzmir'de tek yaşıyorum. Ben onsuz yapamam." ifadelerini kullandı.

ŞÜPHELİYLE TELEFONLA KONUŞMUŞ

Polis soruşturması sırasında şüphelileri gördüğünü, birisinin telefon numarasına ulaştığını ve kendisinden şikayetçi olmayacağını söyleyerek köpeği getirmesini istediğini ifade eden Navruz, bu kişinin "Ben köpeği buldum ama satmışlar. 3 bin lira istiyorlar" diyerek kendisinden para talep ettiğini, para göndermeyi kabul ettiğini ancak bir süre sonra da bu kişinin kendisiyle iletişimi kestiğini belirtti.

"YAVRUMA ULAŞMAK İSTİYORUM"

Köpeğini bulmak için her yere ilan astığını da ifade eden Navruz, "Ne pahasına olursa olsun ulaşacağım. Çünkü benim evladım. Her şey pahasına ulaşmak istiyorum. İş yerime gidemiyorum. Çok küçücük ve bensiz yapamaz. Ben sonuna kadar uğraşacağım. Gören duyan herkesten rica ediyorum. Ne kadar hızlı bulunursa yavrum o kadar daha az acı çeker." sözlerine yer verdi.

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Hırsız köpek ihbar

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