Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri Hürriyet Mahallesi Fethi Sekin Bulvarı’ndan çalınan motosikletin bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Motosikletin çalındığı bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, motosikleti çalan şahsın S.K. olduğunu tespit etti. Fiziki takibin ardından belirlenen adrese Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından baskın yapıldı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalınan motosiklet sahibine teslim edildi.

