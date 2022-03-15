Çalıntı motosikletle yakalanan zanlının üzerinden uyuşturucu çıktı

NİĞDE (AA) - Niğde'de çalıntı motosikletle yakalanan ve üst aramasında 342 gram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde yaya devriye faaliyeti yürüten çarşı ve mahalle bekçileri, şüphe üzerine bir motosiklet sürücüsünü durdurdu.
Kontrolde motosikletin çalıntı olduğunu tespit eden bekçiler, şüphelinin üst aramasında, 342 gram esrar, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, 8 fişek ve bıçak buldu.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Öte yandan, çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi.
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