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Çalışan anneler dikkat! Bu haber sizin için...

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 08.03.2019 14:23 | Son Güncelleme

Çalışan ve emziren bir anne iseniz ve bebeğinize süt bırakmak istiyorsanız bunun için uymanız gereken bazı kurallar ve hassas noktalar bulunuyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Derya Fidan, çalışan anneler için tüm detaylarıyla süt saklama aşamasında nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

Çalışan anneler dikkat! Bu haber sizin için...

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Derya Fidan, çalışan annelere bebekleri için süt bırakma konusunda ayrıntılı bir şekilde açıklamalarda bulundu. Eğer siz de hem emziriyor hem de çalışıyorsanız maddelerin her birini dikkatle okumanızı öneriyoruz;

Anne sütü sağılmadan ve bebeğe verilmeden önce eller mutlaka yıkanmalıdır.

Saklama kapları ve süt sağma pompası; sıcak, sabunlu suyla yıkanmalı ve durulanmalıdır. Mümkünse, bulaşık makinesinde yıkanabilir; bulaşık makineleri sıcak suyla yıkayarak yeterli temizliği sağlayabilir. Bulaşık makinesi yoksa kapları yıkadıktan sonra kaynatmak önerilmektedir.

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• Kalan sütün atılmaması için, az miktarlarda depolanmalıdır. Emzirilen bebekler, alternatif besleme yöntemine geçtiklerinde bir defada 60- 120 mL alabilirler. 60 mL saklamak ve bebek hala açsa vermek, bitirilmemiş sütün atılmasını önler.

• Acil durumlar için küçük miktarlarda (30-60 mL) süt saklanmalıdır. Az miktarda süt, anne bebeğini emzirinceye kadar bebeği sakinleştirebilir.

• Anne sütü günde birkaç kere sağılıp birleştirilerek istenen miktar elde edilebilir. Yeni sağılmış süt buzdolabının rafında ya da buz ya da buz paketlerinin içinde bir saat tutulur ve daha sonra aynı gün sağılıp önceden soğutulan sütün üzerine eklenir. Buz paketleri, saklama kabıyla temas etmelidir.
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• Ilık süt dondurulmuş sütün üzerine eklenmemelidir. Çünkü dondurulmuş sütün kısmen çözülmesine neden olarak bakteri üremesine yol açabilir.

• Saklama kabı ağzına kadar doldurulmamalıdır çünkü anne sütü donunca genişler.

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