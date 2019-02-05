Açık kalp ameliyatlarında genellikle kalbin durdurulması gerekmektedir. Bu operasyonlarda aynı zamanda kalp akciğer pompası da kullanılır. Tüm bu işlemlerin olabilecek dezavantajlarını ortadan kaldıran “çalışan kalpte baypas ameliyatı” ile çok daha başarılı sonuçlar elde edilebiliyor.

RİSKLERİ ORTADAN KALDIRAN ÇÖZÜM

Çalışan kalpte baypas ameliyatı öncelikle tek damarda gerçekleştirilerek başarılı olan ve teknolojik ilerlemeler ile beraber kalbe giden tüm damarlarda uygulanabilen bir tekniğe dönüşmüş durumdadır.

Özellikle kalp rahatsızlığının yanı sıra böbrek ya da akciğer gibi organlarda da rahatsızlıkları bulunan kişilerde yüksek oranda başarı elde edilmektedir.

ÇALIŞAN KALPTE BAYPASS AMELİYATININ AVANTAJLARI

Bu operasyon geleneksel açık kalp ameliyatı ile kıyaslandığı zaman öncelikle kalp fonksiyonlarının korunmasını sağladığı için önemlidir. Özellikle kan dolaşımının çok önemli olduğu böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği gibi durumlarda kalbin operasyon esnasında çalışması hayati değer taşır.