Açık kalp ameliyatlarında genellikle kalbin durdurulması gerekmektedir. Bu operasyonlarda aynı zamanda kalp akciğer pompası da kullanılır. Tüm bu işlemlerin olabilecek dezavantajlarını ortadan kaldıran “çalışan kalpte baypas ameliyatı” ile çok daha başarılı sonuçlar elde edilebiliyor.
RİSKLERİ ORTADAN KALDIRAN ÇÖZÜM
Çalışan kalpte baypas ameliyatı öncelikle tek damarda gerçekleştirilerek başarılı olan ve teknolojik ilerlemeler ile beraber kalbe giden tüm damarlarda uygulanabilen bir tekniğe dönüşmüş durumdadır.
Özellikle kalp rahatsızlığının yanı sıra böbrek ya da akciğer gibi organlarda da rahatsızlıkları bulunan kişilerde yüksek oranda başarı elde edilmektedir.
ÇALIŞAN KALPTE BAYPASS AMELİYATININ AVANTAJLARI
Bu operasyon geleneksel açık kalp ameliyatı ile kıyaslandığı zaman öncelikle kalp fonksiyonlarının korunmasını sağladığı için önemlidir. Özellikle kan dolaşımının çok önemli olduğu böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği gibi durumlarda kalbin operasyon esnasında çalışması hayati değer taşır.
Çalışan kalpte baypas operasyonu hastanın yoğun bakımda kalma süresini de azaltırken, solum cihazında kalma süresinde de etkilidir. Bu teknikte bağışıklık sistemi de az etkilendiğinden enfeksiyon riski oldukça azalır.
KİMLER İÇİN UYGUNDUR?
Çalışan kalpte baypas ameliyatı kalp akciğer pompasının kullanımının hayati risk oluşturacağı yani kalp kasılma işlevi azalan kişilerde, felç geçirenlerde, böbrek ya da karaciğer yetmezliği olanlarda, kanser hastalarında ve kronik akciğer hastalığı bulunanlarda başarılı sonuçlar veren bir operasyon olmasıyla önem taşır.
OPERASYONUN ARDINDAN
Çalışan kalpte baypas ameliyatı sonrasında kişinin sağlığına çok daha özen göstermesi gerekir. Genellikle yaşam şeklinin tamamen değişmesi bile söz konusu olabilir.
Kişinin ihtiyaçlarına göre beslenme düzeninin değiştirilmesi, özel bir diyet programının hazırlanmasıyla yapılır. Kalp sağlığını koruyacak bir beslenme programına uymak operasyonlardan sonra hem iyileşme süreci açısından hem de kalp sağlığı açısından büyük önem taşır.
Operasyondan sonra bazı hastalarda depresyon ve benzeri psikolojik sorunlar ortaya çıkabilir. Bunlar normal karşılanmalıdır. Çünkü kişinin hayatında büyük değişimler meydana gelmiş ve ciddi bir operasyon geçirmiştir. Özellikle insanlarda ölüm korkusu oluşturan hastalıklardan sonra psikolojik değişimler ortaya çıkabilir.
Prof. Dr. Ali Civelek
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
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