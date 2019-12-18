Çalışanlar dikkat! Bu tuvaletlerde 5 dakikadan fazla oturamayacaksınız

Merkezi İngiltere Staffordshire’da bulunan 'StandardToilet' şirketinin aynı adı taşıyan tasarımı, ofislerde ve kamusal alanlarda kullanılmak amacıyla geliştirildi. Mahabir Gill imzası taşıyan bu tuvalet, alışıldık örneklerinden farklı olarak 13 derece bir eğime sahip. Bu da bacaklarda bir gerilime neden oluyor ve üzerinde fazla vakit geçirmeyi imkânsız kılıyor.

Şirket, fiyatları 150 ile 500 pound (yaklaşık 1.160 TL ile 3.870 TL) arasında değişen bu tuvaletler için yerel konseylerden ve yol üstündeki benzin istasyonlarından hatırı sayılır miktarda talep aldıklarını belirtti. Şirket, çalışanların tuvalette geçirdikleri zamanın verimliliği azalttığını düşünen ofis yöneticilerini de hedeflediklerini kaydetti.

'ENİNDE SONUNDA KALKMAK İSTEYECEKSİNİZ'

Mahabir Gill, “Sadece İngiltere’de çalışanların mola sürelerini uzatması sektöre 4 milyon sterline mal oluyor” dedi.

Çalışanların da aklını çelmek isteyen Gill, eğik tuvaletin duruşu düzeltmek, bacak kaslarını çalıştırarak iskelet-kas bozukluklarını hafifletmek, geleneksel tuvaletlerin yol açtığı hemoroit gibi soruları azaltmak şeklinde sağlığa faydalı yanları olduğunu da savundu.