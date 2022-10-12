"Çalışma Hayatının Davos'u" yarın toplanacak

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından kamu, ulusal ve uluslararası işçi ve işveren temsilcilerini bir araya getirmek üzere düzenlenen ve "Çalışma Hayatının Davos'u" olarak nitelendirilen Ortak Paylaşım Forumu'nun dördüncüsü yarın yapılacak.

TİSK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, ulusal ve uluslararası çalışma hayatının üst düzey temsilcilerinin katılımıyla İstanbul'da düzenlenecek forumun ana teması, "Çalışma Hayatının Sürdürülebilirliği" olarak belirlendi.

Kamu, işçi ve işveren temsilcilerinin sürdürülebilir bir çalışma hayatının anahtar noktalarını konuşacağı forumda, "ikiz dönüşüm" ve "iş gücünün sürekliliği" odak noktaları etraflıca ele alınacak.

Forumda, iklim krizine karşı nasıl önlem alınması gerektiği, refahın nasıl adil paylaşılabileceği, ikiz dönüşümün çalışma hayatına getireceği etkilerin nasıl yönetilebileceği ve "yeşil meslek"lere bugünden nasıl hazırlanabileceği konuları da değerlendirilecek.

Sanayide sektörel boyutta sürdürülebilirliğe yaklaşım, yeşil dönüşümün sektörel etkileri ve bu kapsamda yürütülen iyi uygulamaların inceleneceği forumda, bu kapsamda Türkiye adına atılması gereken adımlar konuşulacak.

"Yeşil dönüşüm" sürecinin zorlukları ve yaratacağı fırsatlar da üst düzey uluslararası kurum ve kamu temsilcilerinin forumda değerlendireceği konular arasında yer alacak.

Forumda her yıl ele alınan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusu ise bu yıl teknoloji odağında değerlendirilecek.

TİSK tarafından yürütülen İSG'de teknoloji kullanımına yönelik projelerin mercek altına alınacağı forumda, bu projelerde iş birliği içinde hareket edilen teknoloji ve kamu paydaşları da yerini alacak.

Etkinlik, https://www.ortakpaylasimforumu.org adresinden canlı takip edilebilecek.

