"Çalışma hayatının Davos'u"nda işin yarını konuşulacak

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) kamu, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla bu yıl ikincisini düzenleyeceği Ortak Paylaşım Forumu'nda (OPF) işin yarını konuşulacak.

Çalışma hayatının tarafları arasında sosyal diyaloğu geliştirmek amacıyla TİSK'in ev sahipliğinde geçen yıl ilki düzenlenen forumun ikincisi yarın yapılacak.

Kamu, işçi ve işveren temsilcilerinin üst düzey katımı ve ele alınan konular bakımından "Çalışma hayatının Davos'u" olarak nitelendirilen OPF'ye, bu yıl da yerli ve yabancı birçok isim katılacak.

- Artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojileri ilk kez kullanılacak

"Birlikte Mümkün Türkiye" sloganı ve "İşimizin Yarını" ana temasına sahip forum, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Türkiye'de ilk kez kullanılacak artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojileri ile özel kurulan stüdyolardan yayınlanacak.

OPF'nin canlı açılış oturumunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol yer alacak.