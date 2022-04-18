Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hak-İş Başkanlar Kurulu üyelerinin iftarında konuştu:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hak-İş'in çalışma hayatında konfederasyon olarak sadece bir felsefeyi, bir anlayışı değil, aynı zamanda çalışma hukuku içinde emeğin hakkını koruyan, emeğin toplumsal gelişmesine katkı yapan bir sivil toplum kuruluşu olarak da tarihi bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Bakan Bilgin, Hak-İş Başkanlar Kurulu üyelerinin katılımıyla konfederasyon genel merkezinde düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, işçi konfederasyonları arasında çok farklı yaklaşımların bulunmasının, işin tabiatı olduğunu ifade etti.

Çalışma hayatına her farklı bakış açısının farklı cevaplar getirdiğini, Hak-İş'in de özellikle sermaye ve devlet arasındaki ilişkilerde farklı talepleriyle çok önemli bir fonksiyonu yerine getirdiğini belirten Bilgin, "Hak-İş, çalışma hayatında konfederasyon olarak sadece bir felsefeyi, bir anlayışı değil, aynı zamanda çalışma hukuku içinde emeğin hakkını koruyan, emeğin toplumsal gelişmesine katkı yapan bir sivil toplum kuruluşu olarak da tarihi bir öneme sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Toplumda çoğulculuğun yaşaması ve sivil toplum kuruluşları düzeyinde temsil edilmesinin önemine işaret eden Bilgin, Hak-İş'in bunu layıkıyla kendi perspektifi içinde gerçekleştirdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu bakımdan da toplu sözleşme sürecinde ve diğer farklı süreçlerde de iş kolları bazında da her konuda sorunları birlikte ele aldık, birlikte çözüm yolları araştırdık ve bulduk. Bunlara da Hak-İş'in hep katkı yaptığını her ortamda belirtiyorum. Ben Hak-İş ile ilgili çok uzun bir hikayeye sahibim aynı zamanda. Dolayısıyla bu uzun yıllara varan dönem içerisinde Hak-İş'in oynadığı toplumsal rolün bilincindeyim. Önümüzdeki günlerde de çalışma hayatımızın, çalışma barışının, çalışma sorunlarını aşma konusunda ihtiyaç duyduğumuz dayanışmanın Hak-İş konfederasyonu ile birlikte süreklileştirileceğine inanıyorum."

- "Asgari ücrette vergi alınmaması bence ilk adımdı"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise Bakan Bilgin ile yakın bir çalışma içinde olduklarını, Kamu Çerçeve Protokolü'nün uzlaşma ile sonuçlanmasında ciddi birliktelik sağladıklarını anlattı.

Başarılı bir toplu iş sözleşmesinin imzalandığını, asgari ücret konusunda da iş birliğin devam ettiğini aktaran Arslan, "Yakın tarihimizin en yüksek asgari ücret oranları belirlendi. Orada tarihi bir başarıyı yakaladık ve asgari ücret tutarındaki bütün ücretlerden vergi alınmaması konusu ilk defa mevzuatımıza girdi. Bu, bizim için çok büyük bir değişimdi. Belki rakamsal olarak bizim açımızdan çok yüksek olmamakla beraber bir anlayışı yansıtmış olduk. Bu anlayış da önümüzdeki dönemde hem vergi dilimlerindeki mesafeyi biraz daha açmak hem de ilk başlangıç vergi dilimini yüzde 10'lardan başlatarak yeni bir anlayışı geliştirmek için bence ilk adımdı, bunu da başardık." diye konuştu.

Arslan, çalışma hayatında yapılan diğer çalışmalardan da bahsederek, bütün bu faaliyetlere katkı veren Bakan Bilgin'e teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Bakan Bilgin ile birlikte gittiklerini ve taleplerini ilettiklerini dile getiren Arslan, Bakan Bilgin'i akademisyen kimliği ile de tanıdıklarını ifade ederek, "Bu birlikteliğimiz, umarım sorunların çözümü için işlerimizi daha da kolaylaştıracaktır." dedi.

Kazakistan Sendikalar Federasyonu ile yarın ikili iş birliği anlaşması imzalayacaklarını bildiren Arslan, iki konfederasyon olarak bir dizi faaliyet gerçekleştireceklerini bildirdi.

İftara katılan Kazakistan Sendikalar Federasyonu Başkanı Satybaldy Dauletalin de yaptığı konuşmada, hazır bulunanları selamladı.

