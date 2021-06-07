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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK'i ziyaret etti

07.06.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK'i ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nu (TİSK) ziyaret etti.

TİSK'ten yapılan açıklamaya göre, Bakan Bilgin, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'la bir araya gelerek, çalışma hayatındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette, TİSK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Celal Koloğlu ile Yönetim ve İcra Kurulları üyesi Metin Demir de yer aldı.

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