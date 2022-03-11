YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Çalıştığı bankadan 140 bin avro çalan zanlı Kayseri'de alışverişte yakalandı

Çalıştığı bankadan 140 bin avro çalan zanlı Kayseri'de alışverişte yakalandı

11.03.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalıştığı bankadan 140 bin avro çalan zanlı Kayseri'de alışverişte yakalandı

KAYSERİ (AA) - İstanbul'da çalıştığı bankadan 140 bin avro çalan şüpheli, Kayseri'de alışveriş yaparken yakalandı.

İstanbul'da özel bir bankada görevli B.A. (34), dün çalıştığı bankadan 140 bin avro çalarak kaçtı.

Zanlının Kayseri'ye geleceği bilgisine ulaşan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmaların ardından şüpheliyi, çaldığı paralarla Melikgazi ilçesindeki alışveriş merkezinde kıyafet alırken yakaladı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sebze meyve atıkları "özel eller"de yemek ve tatlıya dönüşüyorSebze meyve atıkları "özel eller"de yemek ve tatlıya dönüşüyor
Çaykur Rizespor, kulüp başkanı Kıran'la ilgili çıkan haberi yalanladıÇaykur Rizespor, kulüp başkanı Kıran'la ilgili çıkan haberi yalanladı
Gaziantep'te son kullanma tarihi geçmiş 8 bin 806 ürün ele geçirildiGaziantep'te son kullanma tarihi geçmiş 8 bin 806 ürün ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 11 Mart Cuma

İmsak
05:28
Sabah
06:49
Öğle
12:53
İkindi
16:11
Akşam
18:47
Yatsı
20:03

Kayseri Nöbetçi Eczaneler11 Mart Cuma

Aslı Ünlüel Eczanesi
Melikgazi
Betül Eczanesi
Kocasinan
Marmara Eczanesi
Kocasinan
Umay Eczanesi
Kocasinan
Yağcı Eczanesi
Melikgazi
Ayan Eczanesi
Melikgazi
Çayırağası Eczanesi
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Katili en yakını çıktı! Kıyafeti nedeniyle sokak ortasında...

Katili en yakını çıktı! Kıyafeti nedeniyle sokak ortasında...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Cinsel organının içine sakladı! Uçağa böyle binmek istedi

Cinsel organının içine sakladı! Uçağa böyle binmek istedi

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.